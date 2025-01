La visite du ministre chinois Wang Yi à Brazzaville renforce les relations sino-congolaises. Coopération stratégique et projets d’envergure sont au programme.

Le 7 janvier, Brazzaville a accueilli une visite de haut niveau avec l’arrivée de Wang Yi, ministre chinois des Affaires étrangères, dans le cadre de sa tournée africaine. Cette rencontre, empreinte de symbolisme et d’ambition, marque un nouvel élan dans les relations sino-congolaises. Au cœur des discussions : des projets d’envergure et des financements stratégiques. Que réserve cette alliance pour l’avenir du Congo et, plus largement, pour l’Afrique ?

Une tournée africaine sous le signe de la coopération

Wang Yi a entamé sa visite à Brazzaville après une étape en Namibie, illustrant l’importance accordée par Pékin au renforcement de ses relations avec le continent africain. Cette tournée intervient dans le cadre du suivi du Forum sur la coopération Chine-Afrique (Focac), dont le Congo-Brazzaville partage la coprésidence jusqu’en 2027. Ce rôle clé place Brazzaville au centre des ambitions africaines de la Chine.

Lors de cette visite, les autorités congolaises ont discuté de l’utilisation des financements importants octroyés par la Chine. Parmi les projets prioritaires figure la réhabilitation du secteur électrique et du chemin de fer Congo-Océan (CFCO), infrastructures essentielles pour relancer l’économie congolaise. Pékin s’engage à fournir une aide de 50 millions de dollars sur trois ans, une manière qui pourrait transformer ces ambitions en réalité.

Un dialogue stratégique au sommet

Le chef de la diplomatie chinoise a eu des entretiens en tête-à-tête avec Jean-Claude Gakosso, ministre congolais des Affaires étrangères, avant de rencontrer le président Denis Sassou-Nguesso. Ce dialogue a permis de réitérer l’adhésion des deux pays au projet de la Ceinture et la Route et de souligner leur volonté commune de bâtir une communauté d’avenir partagé.

En tant que co-président du Focac, le Congo joue un rôle stratégique pour la Chine dans sa relation avec l’Afrique. Cette visite renforce l’idée d’une coopération gagnant-gagnant, où Brazzaville profite de l’expérience chinoise en matière de gouvernance, tout en contribuant à l’influence de Pékin sur le continent.