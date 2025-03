Le Kenya lutte contre les incendies de forêt dans les principaux parcs animaliers

Les équipes d’urgence kényanes, composées de forces de défense et de volontaires, ont augmenté leurs efforts pour contenir les incendies qui ravagent certaines des plus grandes réserves fauniques et zones protégées du pays.

Une mise à jour du Kenya Wildlife Service (KWS), publiée vendredi soir à Nairobi, la capitale kényane, indique que les feux qui font rage dans plusieurs parcs animaliers et autres points chauds de la biodiversité sont liés à une grave période de sécheresse. Des efforts actifs de lutte contre les incendies sont en cours dans le parc national de Nairobi, où deux incendies ont éclaté jeudi, a indiqué KWS, ajoutant que des citernes à eau sont sur place pour aider à éteindre les flammes.

L’écosystème du mont Kenya ravagé

Dans le parc national d’Aberdare, situé dans le centre du Kenya, des incendies de forêt ont été signalés en début de semaine, ce qui a incité le KWS à déployer des hélicoptères et des équipes au sol pour répondre à la catastrophe, liée au temps extrêmement sec dans le pays. L’écosystème du mont Kenya, au centre du Kenya, qui abrite des espèces emblématiques telles que les éléphants, les rhinocéros et les buffles, a également été ravagé par des incendies généralisés, aggravés par des vents violents et une végétation sèche.

« Bien que les causes exactes des incendies restent sous enquête, les activités humaines, notamment les cigarettes jetées, les incendies criminels, la récolte de miel et les conditions extrêmement sèches, sont soupçonnées d’y avoir contribué », a déclaré KWS. Des incendies dévastateurs ont également été signalés dans le parc national de Ruma, dans le comté de Homa Bay, dans le parc national de l’Île du Sud, dans le comté de Marsabit, au nord du Kenya, et dans le parc national du Mont Elgon, dans l’ouest du Kenya, près de la frontière ougandaise, a indiqué le KWS.

La collaboration avec les communautés locales renforcée

« Les Rangers restent en état d’alerte et coordonnent les efforts de lutte contre les incendies afin d’éviter de nouvelles flambées », a indiqué le KWS. L’agence d’État chargée de gérer les ressources fauniques a déclaré avoir renforcé les patrouilles aériennes et terrestres dans les points chauds de la biodiversité sujets aux incendies.

En outre, KWS a déclaré avoir renforcé la collaboration avec les communautés locales, les gouvernements décentralisés et les partenaires de la société civile pour améliorer les réponses aux incendies dans les réserves fauniques.

Selon le KWS, une solide coordination inter-agences a contribué à supprimer les incendies dans les réserves fauniques écologiquement fragiles, tandis que l’agence intensifie la vigilance et l’engagement communautaire pour atténuer le risque d’incendies de forêt alors que la saison sèche dans le pays atteint son apogée.