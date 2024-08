L’Ukraine dément les accusations de soutien au terrorisme formulées par le Mali après l’annonce de la rupture diplomatique entre les deux pays.

Le récent développement dans les relations diplomatiques entre le Mali et l’Ukraine a suscité de vives réactions des deux côtés. Dimanche soir, Bamako a annoncé la rupture immédiate de ses relations diplomatiques avec Kiev, accusant l’Ukraine de soutien au terrorisme international. L’Ukraine a promptement rejeté ces accusations, qualifiant la décision du Mali de « précipitée et de courte vue« .

Contexte de la rupture

Le gouvernement malien accuse l’Ukraine d’être directement responsable de l’attaque menée par les groupes rebelles du CSP (Coordination des Mouvements de l’Azawad) et les djihadistes du JNIM (Groupe de Soutien à l’Islam et aux Musulmans) contre l’armée malienne à Tinzaouatène, dans le nord du pays. Selon Bamako, toute forme de soutien à Kiev est désormais perçue comme un soutien au terrorisme dans la région du Sahel.

Le porte-parole de l’agence ukrainienne des renseignements militaires aurait récemment affirmé à la télévision ukrainienne que des informations utiles avaient été fournies aux rebelles touaregs du CSP, facilitant ainsi des succès militaires contre le groupe paramilitaire russe Wagner, impliqué dans le conflit malien. Cette déclaration fait référence à l’attaque de Tinzaouatène en juillet 2024, ayant causé la mort de militaires maliens et de mercenaires russes.

Le ministère des Affaires étrangères ukrainien a qualifié la décision du Mali de « précipitée » et a rejeté en bloc les accusations de soutien au terrorisme. Kiev souligne que Bamako n’a pas fourni de preuves concrètes de l’implication ukrainienne dans les affrontements au Mali.

Mise en cause de la Russie

L’Ukraine accuse la Russie, alliée du Mali, de « détruire l’architecture de la sécurité internationale » et d’utiliser des « méthodes terroristes » en Afrique. Kiev affirme que c’est la Russie qui compromet le droit des pays africains à un avenir libre, et non l’Ukraine. De plus, l’Ukraine se réserve le droit de prendre des mesures contre les actions inamicales du Mali.

Ces tensions diplomatiques s’inscrivent dans un contexte de guerre en cours entre l’Ukraine et la Russie. La ville ukrainienne de Toretsk, par exemple, se trouve actuellement sur la ligne de front, ravagée par les attaques russes. L’armée russe progresse vers Tchassiv Yar, mettant en lumière les difficultés militaires et humanitaires auxquelles l’Ukraine doit faire face.

Impact global de la décision du Mali

La décision du Mali de rompre ses relations avec l’Ukraine pourrait avoir des répercussions sur les alliances et les stratégies diplomatiques en Afrique et au-delà. Les relations entre les nations africaines et les grandes puissances mondiales sont en pleine reconfiguration, influencées par les dynamiques de pouvoir globales et les conflits régionaux.