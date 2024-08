Le Mali rompt ses relations diplomatiques avec l’Ukraine après des révélations compromettantes sur l’implication de Kiev dans une attaque meurtrière sur le sol malien.

Le 4 août 2024, le Mali a pris une décision radicale en rompant ses relations diplomatiques avec l’Ukraine. Cette annonce, faite par le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement de transition malien, est survenue après la diffusion d’une vidéo compromettante. Cette vidéo, relayée par un haut responsable ukrainien, Andriy Yusov, a mis le feu aux poudres en avouant l’implication de Kiev dans une attaque meurtrière sur le sol malien.

Les révélations d’Andriy Yusov

Selon Bamako, Andriy Yusov, porte-parole de l’agence ukrainienne de renseignement militaire, a admis dans une vidéo l’implication de l’Ukraine dans la défaite subie par l’armée malienne et le groupe paramilitaire russe Wagner. Cette défaite, survenue fin juillet lors de combats avec des séparatistes et des djihadistes, a causé de lourdes pertes humaines et matérielles. Ces révélations ont été jugées par le Mali comme une violation de sa souveraineté et un soutien au terrorisme international.

La déclaration de rupture des relations diplomatiques avec l’Ukraine a été faite avec un effet immédiat. Le colonel Maïga a exprimé la profonde stupeur du gouvernement malien face aux propos subversifs de Yusov, qualifiant l’attaque de lâche, traître et barbare. La décision du Mali marque une escalade sans précédent dans les relations entre les deux pays.

La réaction internationale et les conséquences

Cette rupture intervient également après que l’ambassadeur ukrainien au Sénégal ait relayé une vidéo de soutien à l’attaque terroriste perpétrée au nord du Mali. Cette action a été vivement critiquée par la diplomatie sénégalaise. Les analystes s’accordent à dire que cette défaite est l’une des plus lourdes subies par le groupe Wagner en Afrique. Le monde entier observe désormais avec attention les répercussions de cette décision sur la scène internationale.

L’armée malienne et ses alliés russes se retrouvent dans une position délicate après avoir encaissé ce revers significatif. La rupture des relations diplomatiques avec l’Ukraine pourrait également avoir des conséquences sur les alliances et les stratégies militaires dans la région. Les prochains développements seront cruciaux pour déterminer l’impact de cette décision sur la stabilité et la sécurité du Mali.