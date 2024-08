Sénégal : pourquoi Diomaye Faye a convoqué l’Ambassadeur d’Ukraine à Dakar

Le ministère sénégalais des Affaires étrangères a convoqué l’Ambassadeur d’Ukraine à Dakar pour lui rappeler ses obligations de neutralité et de non-ingérence. La diplomatie ukrainienne avait partagé une vidéo soutenant des attaques perpétrées au Mali.

Fin juillet 2024, des attaques meurtrières ont visé l’armée malienne et ses alliés russes dans le Nord du pays. Sans tarder, l’ambassade d’Ukraine au Sénégal a partagé une vidéo de l’armée ukrainienne, accompagnée d’un commentaire de soutien à ces attaques. Ce qui a poussé les autorités sénégalaises à servir une convocation d’urgence à l’Ambassadeur d’Ukraine à Dakar.

Le Sénégal a condamné fermement cette publication, la qualifiant d’apologie du terrorisme et d’atteinte à sa neutralité dans le conflit russo-ukrainien. Le gouvernement sénégalais a réaffirmé sa politique de « neutralité constructive » face aux tensions internationales. La conséquence de cette mise au point a été immédiate puisque la vidéo incriminée a été retirée des réseaux sociaux.

Dakar cherche à préserver sa neutralité

Notons que ce n’est pas la première fois que l’ambassadeur ukrainien au Sénégal est convoqué pour des publications jugées inappropriées. Par ailleurs, des pays comme le Burkina Faso ont également condamné cette publication et apporté son soutien au Mali. L’incident diplomatique entre le Sénégal et l’Ukraine met en évidence la sensibilité des relations internationales, notamment dans un contexte de conflit armé.

Le Sénégal, en tant que pays de la région ouest-africaine et qui partage des frontières avec le Mali, cherche à préserver sa neutralité et à éviter d’être entraîné dans des polémiques internationales. A travers cette convocation, Dakar insiste sur l’importance du respect des règles diplomatiques et de la non-ingérence dans les affaires intérieures d’un autre État.