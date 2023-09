Ronaldo transforme son hôtel à Marrakech en refuge après le séisme au Maroc

La star portugaise de football, Cristiano Ronaldo, a transformé son hôtel situé à Marrakech en refuge, après le séisme au Maroc.

Les Marocains sont dans la tourmente après le puissant séisme qui a frappé le pays, dans la nuit du vendredi au samedi. Nombreux sont ceux qui tentent de trouver refuge dans un endroit sûr, après les nombreux effondrements. Et la star mondiale du football, Cristiano Ronaldo, n’a pas hésité à transformer son hôtel quatre étoiles en refuge.

Plus de 2000 morts enregistrés

Le bilan du séisme de 6,8 sur l’échelle de Richter, qui a frappé le Maroc, vendredi soir, s’est vite alourdi. De quelque 1300 morts, les chiffres ont rapidement grimpé, passant à plus de 2000 morts. Les secours s’organisent, dans le royaume et à l’international. On apprend que l’Espagne a dépêché une équipe de secouristes pour prêter main forte aux autorités marocaines.

Hier samedi, le roi marocain, Mohammed VI, a convoqué une réunion de travail pour évaluer la situation. Le souverain a saisi l’opportunité pour donner de nouvelles instructions. Les recherches de survivants se poursuivent, alors que de nombreuses personnes sont dans la rue, faute de logement sûr. Beaucoup de bâtiments ayant cédé ou menacent de s’effondrer à Marrakech. C’est une situation de détresse, dans la ville ocre.

Ronaldo ouvre les portes de Pestana CR7

C’est dans ce contexte que la star portugaise de football, Cristiano Ronaldo, a ouvert les portes de son luxueux hôtel. Pestana CR7 sert désormais de refuge à des personnes désœuvrées. D’un coût de 430 millions de dirhams (plus de 25,8 milliards FCFA), l’établissement avait ouvert ses portes à Marrakech, en mars 2022. La bâtisse a été cofinancée par le footballeur et le groupe portugais Pestana.

Le nouvel établissement hôtelier est construit sur une superficie de cinq hectares. Il est situé dans la nouvelle « Avenue M », au cœur des jardins de Menara. Son inauguration avait été prévue en décembre 2020, avant un premier report pour février 2021. Il aura fallu attendre 2022 pour voir le joyau ouvert au public. Rappelons que Cristiano Ronaldo évolue actuellement à Al-Nassr, en Arabie Saoudite.