Réunion de la CIRGL sur la crise sécuritaire en RDC et au Soudan, ce que l’on sait

La question sécuritaire en République Démocratique du Congo et au Soudan a été au menu du 10e Sommet extraordinaire des chefs d’État et de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), tenu à Luanda, en Angola, ce samedi 3 juin.

C’est sous le thème « Pour une région des Grands lacs stable, vers un développement durable » que s’est tenu le Sommet extraordinaire des chefs d’État et de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL). Au cours de ces assises, les participants ont échangé sur l’insécurité qui prévaut dans l’Est de la RDC et le conflit armé au Soudan. Les dirigeants de cette région ont passé en revue les processus de Luanda et de Nairobi. Le premier exige le retrait des rebelles du M23 « des zones occupées » et leur « repli dans leurs positions initiales ». Le deuxième appelle à un cessez-le-feu immédiat, au retrait des groupes armés étrangers et au déploiement d’une force régionale dans l’Est de la RDC pour combattre les groupes qui refuseraient le processus de désarmement.

« Reconstruire la confiance » entre les deux parties

Selon les sources officielles, les participants à ce Sommet ont insisté sur la nécessité « d’accélérer le retrait des rebelles du M23 des zones et territoires occupés » depuis plusieurs mois. Ce sommet s’est tenu sur fond de méfiance entre les autorités congolaises et la force régionale de l’EAC déployée dans la façade Est de la RDC. Kinshasa dénonce le laxisme de cette force suite à la persistance de l’insécurité, en dépit de sa présence. Prenant part à ces assises, Moussa Faki, président de la Commission de l’UA, a rappelé « la nécessité de reconstruire la confiance » entre les deux parties.

S’agissant de la crise sécuritaire et politique du Soudan, les participants à ce sommet ont appelé les parties prenantes au conflit à « un cessez-le-feu visant à permettre une action humanitaire, une transition politique inclusive et une gouvernance démocratique », dirigée par les civils. Les chefs d’État et chefs de délégation ont fixé la date du 23 juin pour la tenue, à Luanda, de la réunion quadripartite de coordination avec la participation de l’EAC, la CIRGL, la SADC et la CEEAC, sous l’égide de l’Union Africaine. Notons par ailleurs que l’Envoyé spécial du Secrétaire général de l’ONU pour les Grands Lacs, Huang Xia, ainsi que la cheffe de la MONUSCO, Bintu Keita, ont également pris part à ce sommet.