Félix Tshisekedi critique publiquement l’inaction de la force de l’EAC

Le Président de la RDC, Félix Tshisekedi, a pour la première fois critiqué ouvertement l’action de la force régionale de l’EAC dans l’Est de son pays. C’était à l’occasion d’une conférence conjointe qu’il a tenue à Gaborone avec son homologue botswanais, Mokgweetsi Masisi.

Depuis son déploiement à l’Est de la RDC, la force régionale de l’EAC est vertement critiquée par une frange importante de la population congolaise pour son immobilisme face au M23. Cela est un secret de polichinelle. Ce mardi, c’est le Président Félix Tshisekedi lui-même qui a fait écho à ces critiques, depuis Gaborone, la capitale botswanaise. Sur ce coup, Félix Tshisekedi n’y est pas allé du dos de la cuillère.

Félix Tshisekedi égrène un chapelet de griefs

Le Président congolais a expliqué les raisons pour lesquelles son pays n’a renouvelé que de moitié le mandat de la force demandé par le Secrétaire général de l’EAC après son expiration, en mars dernier. « Manifestement, il y a des problèmes avec cette force régionale. La première raison qui nous pousse à nous poser des questions est la mission assignée à cette force qui n’est pas remplie.

Aujourd’hui, dans certaines localités, il y a une cohabitation observée entre le contingent de l’EAC RF et les terroristes du M23, ce qui n’était pas prévu dans le programme », a laissé entendre Félix Tshisekedi. Pour lui, la mission du contingent était d’imposer un cessez-le-feu au M23, de le contraindre au retrait et au cantonnement. Pas de cohabiter avec le groupe rebelle. Félix Tshisekedi affiche ainsi clairement son désaccord avec les responsables de certains États membres de l’EAC comme le ministre kényan des Affaires étrangères qui a affirmé, il y a quelques semaines, que la force n’avait pas une mission offensive.

Le renouvellement du mandat de la force en question

La question de la démission du général Jeff Nyagah, commandant de la force régionale, n’a pas été occultée par Félix Tshisekedi. « À côté de cela, il y a le commandant de l’EACRF qui a démissionné de manière spectaculaire et à la surprise de tous, évoquant des menaces dont il ne nous a jamais fait part », a-t-il déclaré. Avant de s’interroger : « Pourquoi ne nous a-t-il pas fait part de ces menaces ? » Et de poursuivre : « Lorsqu’il décide de quitter la RDC, le Kenya désigne directement un autre commandant de la force sans consultation comme si cette force n’appartenait qu’au Kenya. Il y a manifestement un problème. On doit clarifier la situation ».

Au regard de tous ces problèmes, le renouvellement du mandat du contingent ne sera pas automatique. Il pourra même être remercié dans les prochaines semaines. Et selon Félix Tshisekedi, « manifestement, il y a un problème dont nous avons besoin de parler pour clarifier la situation ». « Et comme le mandat s’achève au mois de juin, si à cette date, nous constatons que le mandat n’est pas rempli, nous allons décider de raccompagner ce contingent venu à la rescousse de la RDC avec honneur et les remercier pour avoir essayé d’apporter leur part à la solution de la paix en RDC », a indiqué que le dirigeant.