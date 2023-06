Soudan : le Conseil de sécurité prolonge le mandat de l’ONU pour seulement six mois

Le Conseil de sécurité a prolongé, vendredi 2 juin, le mandat de la Mission intégrée des Nations Unies pour l’assistance à la transition au Soudan (MINUATS) pour six mois, au lieu d’une année comme d’habitude.

C’est un court prolongement de la Mission intégrée des Nations Unies pour l’assistance à la transition au Soudan (MINUATS). Seulement six mois, soit jusqu’au 3 décembre 2023, pour assurer la coordination « des réponses de l’ONU aux défis complexes » auxquels ce pays est confronté. Ce nouveau prolongement du mandat se fait sur fond de crise de confiance des autorités soudanaises aux membres de la mission. Le mercredi dernier, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a rejeté la demande du général Abdel Fattah Al-Burhane de révoquer l’Envoyé spécial de son bureau, Volker Perthes. Ce dernier est le représentant spécial pour le Soudan et le chef de la MINUATS.

C’est depuis le 15 avril que les affrontements ont éclaté entre l’armée commandée par Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des Forces de soutien rapide, dirigés par Mohamed Hamdan Dagalo dit « Hemedti ». Une situation qui accentue la crise humanitaire dans ce pays. Pour le Conseil de sécurité, « la présence de la mission était plus importante que jamais » pendant cette période de crise.

Appel au consensus

Dans ce pays, plus de 1,65 million de personnes ont été nouvellement déplacées, dont plus de 1,2 million l’intérieur du pays et plus de 425 000 dans les pays voisins suite à ces violents combats dans la capitale Khartoum, à Zalingi, au Darfour central, à Al-Fasher, au Darfour du Nord et à Al-Obeid, a indiqué l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Face à cette situation, les membres du conseil de sécurité ont plaidé pour une « reprise du processus visant à parvenir à un règlement politique durable, inclusif et démocratique » dans ce pays.

Notons que la MINUATS a été créée le 3 juin 2020. Elle siège à Khartoum, avec comme mission principale de « soutenir le Soudan par le biais d’une série d’initiatives politiques, de consolidation de la paix et de développement ».