Retour de Joseph Mukungubila en RDC : Un nouveau chapitre après dix ans d’exil

Après une décennie en exil, Joseph Mukungubila, figure politico-religieuse énigmatique, fait un retour controversé en RDC, rouvrant un chapitre complexe de son histoire tumultueuse.

Après dix années d’exil en Afrique du Sud, Joseph Mukungubila, leader politico-religieux controversé, est rentré en République démocratique du Congo (RDC) le dimanche 07 juillet 2024. Descendant de l’avion à l’aéroport de N’djili, coiffé d’une toque de chef traditionnel et vêtu d’un costume bleu sans cravate, Mukungubila a suscité un vif intérêt et de nombreuses spéculations.

L’histoire tumultueuse de Joseph Mukungubila

Joseph Mukungubila, né le 26 décembre 1947 à Kisala, est le fondateur de l’Église du Seigneur Jésus-Christ et se proclame « prophète de l’Éternel ». En 2006, il s’était présenté à l’élection présidentielle et s’était positionné comme un critique acerbe du régime de l’ancien président Joseph Kabila. En 2013, Mukungubila et ses adeptes avaient orchestré des attaques synchronisées dans plusieurs villes, y compris Kinshasa, qualifiées par les autorités de « tentative de coup d’État ».

Condamné à mort en 2015 pour ces attaques, Mukungubila avait fui en Afrique du Sud où il avait obtenu l’asile politique. Durant ses années d’exil, il a continué à clamer son innocence et à dénoncer ce qu’il considérait comme une injustice. En avril dernier, sa résidence en Afrique du Sud avait été attaquée, mais cela n’a pas découragé son désir de retourner en RDC.

La grâce présidentielle de Félix Tshisekedi

Le retour de Mukungubila a été rendu possible grâce à la suspension de sa condamnation et celle de ses adeptes par le président Félix Tshisekedi en octobre dernier. Mukungubila voit cela comme une réparation d’une injustice. « Le chef de l’État a compris qu’on a menti. C’était une erreur, l’État congolais s’est excusé de m’avoir condamné pour ce qui n’était pas réel », a-t-il déclaré.

Les prochaines batailles de Mukungubila

Malgré son retour triomphal, Mukungubila a encore de nombreux défis à relever. Ses comptes bancaires restent gelés en Afrique du Sud, et il doit récupérer ses propriétés immobilières en RDC, toujours occupées par les forces de sécurité. Mukungubila affirme qu’il est prêt à pardonner à ceux qui l’ont persécuté et qu’il est déterminé à continuer de servir son pays.

Un leader religieux prophétique

Pour ses disciples, Mukungubila est plus qu’un simple homme politique ; il est le prophète prophétisé par Simon Kimbangu et les Bitawala, destiné à apporter la véritable indépendance à la RDC. Son mouvement, le « Ministère de la restauration à partir de l’Afrique noire » (MRAN), continue de jouer un rôle significatif dans la vie religieuse de nombreux Congolais, notamment à Kinshasa, Lubumbashi, Kolwezi et Kalemie.