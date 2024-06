RDC : Premier conseil des ministres du gouvernement Suminwa sous la présidence de Tshisekedi

Le Président Félix Tshisekedi a présidé le premier Conseil des ministres du nouveau gouvernement dirigé par Judith Suminwa. La rencontre est marquée par une atmosphère solennelle et une détermination à relever les défis du pays.

Le premier conseil, tenu ce vendredi 14 juin à la Cité de l’Union africaine, a été l’occasion pour le Président de la République de rencontrer les 54 membres de l’équipe gouvernementale, dont 30 nouvelles figures.

Des exhortations pour une gouvernance efficace

Lors de cette réunion de prise de contact, Félix Tshisekedi a prononcé un discours d’orientation. Il souligne les grandes lignes directrices que devront suivre les membres du gouvernement. Il met en avant la nécessité de solidarité au sein de l’équipe et exhorte chacun des membres à dépasser les clivages politiques et religieux pour se consacrer pleinement à leur mission. Le Président a également insisté sur l’importance de promouvoir une bonne gouvernance, il exige de ses ministres la bienveillance, la courtoisie, la sobriété et une conduite irréprochable​​.

Un point important du discours présidentiel est la situation sécuritaire dans l’Est de la RDC. Félix Tshisekedi a demandé aux nouveaux membres du gouvernement de devenir des ambassadeurs de la cause nationale dans toutes les rencontres internationales. Il a souligné particulièrement la lutte contre l’agression rwandaise à travers le M23 et ses alliés. Le Président a insisté sur la nécessité d’évoquer régulièrement ce conflit pour sensibiliser la communauté internationale et obtenir leur soutien​.

Une première ministre déterminée

La Première ministre Judith Suminwa a exprimé sa gratitude envers le Président pour la confiance accordée et a réitéré l’engagement de son équipe à servir le pays avec dévouement. Elle a déclaré que ce premier conseil a été l’occasion de recevoir des instructions précises sur la manière de gouverner avec un rappel que le travail doit commencer immédiatement pour répondre aux attentes du peuple congolais​.

Une évaluation rigoureuse

Pour s’assurer de l’efficacité de ce nouveau gouvernement, Félix Tshisekedi a annoncé la mise en place d’évaluations trimestrielles des actions de chaque ministre. Cette évaluation rigoureuse permettra de mesurer les progrès accomplis et d’ajuster les stratégies en conséquence. Le Président a été clair : les conséquences seront tirées au terme de chaque évaluation, il insiste ainsi sur la responsabilité et l’obligation de résultats pour chaque membre du gouvernement​​.

Cette journée historique pour le nouveau gouvernement s’est conclue par une photo de famille traditionnelle.