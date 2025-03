« Renaissances » : Le Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde célèbre son 28e anniversaire

Du 16 au 24 mai 2025, la ville millénaire de Fès s’apprête à vibrer au rythme des traditions musicales et spirituelles venues des quatre coins du monde. Pour cette édition anniversaire, le festival met à l’honneur l’Afrique et l’Italie, incarnant un dialogue fertile entre les civilisations et célébrant le pouvoir régénérateur de l’art et de la spiritualité.

Depuis près de trois décennies, le Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde s’est imposé comme un rendez-vous incontournable du dialogue interculturel. Cette année, sa 28e édition promet un voyage musical et spirituel exceptionnel sous le thème évocateur des « RENAISSANCES ». Un choix qui résonne particulièrement avec l’âme de Fès, cette cité impériale qui a toujours su se réinventer tout en préservant ses racines profondes.

Une thématique en harmonie avec l’esprit de Fès

Ce thème des « Renaissances » incarne la vision du Maroc contemporain, carrefour d’influences et laboratoire d’un renouveau culturel permanent. « Ce thème reflète l’essence même de notre festival qui, après 28 ans d’existence, continue d’incarner les valeurs de cohabitation et de tolérance si chères à la ville de Fès, » souligne avec conviction la Fondation Esprit de Fès, maître d’œuvre de cette manifestation unique.

Abderrafih Zouitene, Président de la Fondation, rappelle que « depuis sa fondation, Fès a joué un rôle essentiel dans les mouvements de renouveau culturel et religieux, tissant des liens précieux entre les civilisations méditerranéennes et africaines. » Une tradition d’ouverture que le festival perpétue avec fierté.

Une mosaïque musicale aux couleurs du monde

Pour cette édition anniversaire, plus de 200 artistes originaires de 15 pays différents se retrouveront dans les écrins patrimoniaux de la ville – de la majestueuse Bab Al Makina aux jardins luxuriants de Jnan Sbil, en passant par les ruelles mystérieuses de la médina. Un véritable tour du monde musical qui rassemblera des talents venus d’Italie, de Turquie, de France, d’Espagne, de Suisse et du Sultanat d’Oman.

L’Afrique sera particulièrement mise à l’honneur avec une présence remarquable d’artistes représentant le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Burundi et le Togo. Une manière pour le festival de célébrer la richesse des traditions spirituelles africaines et de renforcer les liens culturels entre le Maroc et le reste du continent.

Deux pôles culturels à l’honneur : l’Afrique et l’Italie

La programmation de cette année met en lumière deux foyers majeurs de renaissance culturelle :

D’un côté, l’Afrique, berceau de l’humanité et gardienne de traditions millénaires, sera célébrée à travers des performances qui mettent en valeur la transmission des savoirs ancestraux et la vitalité des expressions spirituelles contemporaines du continent. Cet hommage s’inscrit parfaitement dans la politique africaine du Royaume, visant à valoriser le patrimoine immatériel commun.

De l’autre, l’Italie incarnera l’esprit de la Renaissance européenne, cette période foisonnante qui a transformé l’art et la pensée entre les XIVe et XVIIe siècles. Ce choix fait écho au jumelage historique entre Fès et Florence, deux joyaux urbains qui partagent un riche héritage de dialogue interculturel. Les spectateurs pourront ainsi découvrir des créations inspirées du chant grégorien, de l’opéra et de la musique baroque, établissant des ponts avec les traditions méditerranéennes séculaires.

Une soirée d’ouverture qui promet d’être inoubliable

Le coup d’envoi du festival sera donné par une soirée inaugurale exceptionnelle. Conçue comme une odyssée à travers le temps et l’espace, cette création originale plongera les spectateurs au cœur des traditions spirituelles qui ont façonné l’identité du festival au fil des ans. Un spectacle total qui mêlera musique, scénographie innovante et mise en lumière du patrimoine architectural de la ville.

Le Forum de Fès complétera la programmation musicale par des rencontres intellectuelles de haut niveau autour du thème des « Renaissances ». Des penseurs, philosophes et artistes du monde entier exploreront ensemble les dynamiques du renouveau culturel et spirituel dans nos sociétés contemporaines, proposant des réflexions sur la tolérance, le dialogue interreligieux et le pouvoir transformateur des arts.

Un événement accessible et ancré dans son territoire

Si le Festival rayonne internationalement, il reste profondément attaché à son ancrage local. Pour permettre au plus grand nombre de participer à cette célébration, une série de concerts gratuits, de performances de rue et d’initiatives pédagogiques seront proposés aux habitants de Fès et de sa région. Une façon de démocratiser l’accès à des traditions musicales parfois méconnues et de sensibiliser les jeunes générations à l’importance du dialogue interculturel.

Le programme détaillé ainsi que les modalités de billetterie seront communiqués prochainement par les organisateurs. Du 16 au 24 mai 2025, Fès s’affirmera une nouvelle fois comme l’épicentre mondial du dialogue entre les cultures et les spiritualités.