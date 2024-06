Dans la nuit de mardi à mercredi, un violent incendie s’est déclaré dans un centre commerciale de la médina historique de Fès. Le feu a causé la mort tragique de quatre personnes et provoqué d’importants dégâts matériels et détruisant plusieurs habitations et boutiques de ce quartier ancien, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les causes du drame sont encore inconnues, mais la piste d’un court circuit est évoqué.

Les habitants de la médina de Fès, au Maroc, ont été réveillés par des cris de détresse et l’odeur âcre de la fumée. Les flammes se sont rapidement propagées à travers les ruelles étroites, rendant difficile l’intervention des services de secours. Les sapeurs-pompiers, mobilisés en nombre, ont lutté toute la nuit pour maîtriser le sinistre et empêcher qu’il ne se propage davantage.

Un bilan humain et matériel lourd

Le bilan humain est lourd : quatre personnes ont perdu la vie dans cet incendie, piégées dans leurs habitations. Les équipes de secours ont également déploré plusieurs blessés, dont certains sont dans un état critique. Ils ont été transportés d’urgence vers les hôpitaux de la ville.

Sur le plan matériel, de nombreuses maisons et commerces ont été détruits, plongeant de nombreuses familles dans le désarroi. Les autorités locales ont mis en place des mesures d’urgence pour reloger les sinistrés et fournir une assistance aux victimes. Mais la Médina, patrimoine mondial de l’Unesco est abimée.

Réactions et enquête

Le roi Mohammed VI a exprimé ses condoléances aux familles des victimes. Puis il a ordonné une enquête approfondie pour déterminer les causes de l’incendie. Les premières hypothèses évoquent un court-circuit électrique, mais aucune piste n’est écartée pour l’instant.

Les habitants de Fès ont organisé des collectes de fonds et de vivres pour venir en aide aux sinistrés. Des appels à la solidarité sur les réseaux sociaux, mobilisent de nombreux citoyens à travers le pays.

Préservation du patrimoine historique

La médina de Fès, fondée au IXe siècle, est l’une des plus anciennes et des plus emblématiques du Maroc. Ce tragique événement rappelle la fragilité de ce patrimoine historique et l’importance de mettre en place des mesures de prévention et de sécurité renforcées.

Les experts en conservation du patrimoine soulignent la nécessité d’une réévaluation des infrastructures électriques et des systèmes de sécurité incendie dans les quartiers historiques pour éviter de telles tragédies à l’avenir. La fragilité de la culture se rappelle ainsi tristement.

Un autre drame culturel en Égypte

Ce tragique événement à Fès survient peu de temps après un autre drame culturel en Égypte, où un incendie a ravagé plusieurs plateaux de cinéma au Caire. L’incendie a détruit des décors historiques et des équipements de grande valeur historique. En effet, il faut rappeler que ces studios ont servi aux tournages des premiers films arabes. Cela représente une perte inestimable pour l’industrie cinématographique égyptienne, l’une des plus anciennes et influentes du monde arabe.