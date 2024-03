L’âge d’or du cinéma égyptien part en fumée

Le Caire, 15 mars 2024, un incendie d’une rare violence a ravagé les studios Al-Ahram. L’un des plus anciens et des plus prestigieux studios de cinéma du monde arabe, situés au Caire, en Égypte, est parti en fumée. Avec lui c’est toute une époque qui disparait.

Construits en 1944, les studios Al-Ahram ont été le berceau de l’âge d’or du cinéma égyptien. C’est dans ses murs qu’ont été tournés des films légendaires qui ont contribué à la renommée internationale de l’industrie cinématographique du pays des Pharaons. Des générations d’acteurs, de réalisateurs et de techniciens ont foulé leurs plateaux, leur donnant cette importance symbolique.

L’incendie, qui s’est déclaré vendredi soir, a rapidement dévasté les installations, engloutissant décors, costumes, accessoires et archives irremplaçables. Plus de 20 camions de pompiers et 100 pompiers ont lutté pendant plusieurs heures pour maîtriser les flammes.

Huge fire brakes out inside Al-Ahram Studio in Omraniya, Giza The fire consumed the contents of the shooting site, spread outside, and civil protection dispatched up to 18 fire trucks trying to contain the fire.#Egypt #BREAKINGNEWS|#مصر #استوديو_الاهرام #حريق #الاهرام #الجيزة pic.twitter.com/hB8nS8NG31 — Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) March 16, 2024

Heureusement, l’incendie n’a fait aucune victime, mais les dégâts matériels sont considérables. Le studio a été entièrement détruit. L’origine de l’incendie n’a pas encore été déterminée, mais une enquête est en cours.

La nouvelle a provoqué une onde de choc et de tristesse dans le monde du cinéma égyptien et arabe. Des artistes, des réalisateurs et des techniciens ont exprimé leur consternation et leur solidarité avec les équipes du studio.

Histoire des studios Al-Ahram

Les studios Al-Ahram ne sont pas seulement des installations cinématographiques. Ils représentent un chapitre essentiel de l’histoire culturelle de l’Égypte. Fondés au milieu du XXe siècle, ils ont rapidement émergé comme le cœur battant de l’industrie cinématographique égyptienne, attirant des talents de tout le monde arabe.

Dans leurs studios, des histoires captivantes prenaient vie, reflétant les rêves et les réalités de la société arabe. Ils ont joué un rôle crucial dans l’établissement du Caire comme Hollywood du Nil, faisant de la ville un centre incontournable de la créativité et de l’innovation cinématographique.

L’incendie des studios Al-Ahram est une perte immense pour le cinéma égyptien et arabe. La destruction de ce symbole historique porte un coup dur à une industrie en quête de renouveau et de rayonnement. Cet incendie marque la fin d’une époque et laisse un vide immense dans le paysage cinématographique égyptien.