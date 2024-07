La Biennale de Venise 2024 met l’Afrique en lumière

La 60e édition de la Biennale de Venise se déroule cette année sous le signe d’une présence africaine sans précédent. Avec un nombre record de 13 pavillons nationaux, le continent africain s’affirme comme un acteur incontournable de la scène artistique internationale.

Une première historique pour plusieurs pays

Quatre nations africaines font leur entrée remarquée à la Biennale avec leur propre pavillon. Le Bénin présente « Trésors révélés », une exposition mettant en valeur son riche patrimoine artistique. La Tanzanie propose « Art Tanzanien : Une histoire racontée à travers des objets », offrant un voyage culturel à travers ses artefacts. Le Sénégal expose « Sénégal: Un nouveau souffle », reflet de sa vibrante scène artistique contemporaine. Enfin, l’Éthiopie inaugure son pavillon avec « Éthiopie: En dialogue avec le monde », soulignant son ouverture interculturelle.

Une grande diversité artistique

Outre ces nouveaux venus, de nombreux artistes africains participent à l’exposition principale « The Milk of Dreams ». On y retrouve des créateurs du Nigeria, du Gabon, du Ghana, de Namibie, d’Afrique du Sud, des Seychelles, d’Ouganda, de Madagascar, du Cameroun, de Côte d’Ivoire, du Kenya, du Zimbabwe et d’Égypte. Cette présence massive témoigne de la richesse et de la diversité des expressions artistiques du continent.

Des œuvres puissantes et engagées

Les artistes africains abordent des thématiques fortes telles que l’identité, le postcolonialisme, la globalisation, le changement climatique et l’évolution des traditions. Parmi les créateurs à ne pas manquer, citons Josiah Manzi (RDC) qui explore la maternité et l’avortement clandestin, Jems Koko Bi (Côte d’Ivoire) et ses peintures poétiques du quotidien, Sadikou Oukpedjo (Bénin) dont les sculptures en bronze évoquent mémoire et spiritualité, ou encore Kiluanji Kia Henda (Angola) qui questionne les relations de pouvoir à travers ses installations vidéo.

Des projets collectifs ambitieux

En marge des pavillons nationaux, plusieurs expositions collectives mettent en lumière la création africaine. « Africa Rising » à la Corderie de l’Arsenal rassemble des artistes de renommée internationale autour de la question de l’identité africaine. Le « Pavillon des Jeunes Créateurs » offre une vitrine aux talents émergents du continent et de sa diaspora. L’exposition « Traces of the Past » interroge quant à elle les héritages de l’esclavage et de la colonisation.

La Biennale de Venise 2024 s’impose comme un rendez-vous incontournable pour découvrir toute la vitalité de l’art africain contemporain. Cette présence massive du continent ouvre la voie à un dialogue interculturel enrichissant et remet en question les stéréotypes persistants. Une édition historique à ne pas manquer, qui confirme la place centrale de l’Afrique sur l’échiquier artistique mondial.