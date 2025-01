Remise des épaulettes et galons aux personnels de la gendarmerie et des armées à Douala au Cameroun

L’esplanade de la 2è région militaire interarmées (RMIA2), située dans le premier arrondissement de la ville de Douala, s’est parée de ses nouveaux habits, pour abriter, comme chaque premier jour de l’année, la cérémonie de remise des épaulettes et galons aux personnels de la gendarmerie et des armées de la Garnison de Douala.

Ce jour, 1er janvier 2025, cette cérémonie très courue, riche en sons et couleurs, a été présidée par Eba Eba Bede Benoît, Général de Brigade aérienne commandant la 2è région Interarmées et commandant d’armes de la place, avec à ses côtés, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, gouverneur de la région du Littoral, et autres autorités.

Il y avait entre autres articulations pour meubler cette cérémonie :

Remise des épaulettes aux promus officiers : 60

Remise des galons aux promus sous-officiers : 650

Remise des galons aux promus militaires du Rang : 283

Le défilé militaire

Un vin d’honneur à la Base navale de Douala

« L’armée camerounaise dans son ensemble, abat un travail remarquable, pour assurer en permanence la sûreté de notre pays. Les espaces aérien et maritime ne sont pas du reste. Je n’oublie pas le côté social des éléments du Bataillon d’intervention rapide (BIR), qui distribuent souvent des denrées de première nécessité telles que : le riz, le savon le sucre, l’huile raffinée,… », déclare la matriarche Sabine W.

Une récompense qui doit permettre de poursuivre le travail

« Je suis très heureuse de vivre cette cérémonie en direct. Je puis dire que cette année a bien commencé dans les familles des récipiendaires de ce jour. Que tous trouvent en ces épaulettes et galons qu’ils viennent de recevoir, une invite à plus d’ardeur au travail, la ponctualité au poste, le respect total à l’égard de la hiérarchie, éviter les abus d’autorité., les trafics d’influence. Ce n’est que par cette voie qu’ils continueront de bénéficier de l’estime de la hiérarchie », ajoute-t-elle.