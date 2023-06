Les États-Unis volent au secours des ménages camerounais

Les responsables du Programme alimentaire mondial (PAM) et de l’Agence des États-Unis pour le Développement international (USAID) ont remis plus de 11 mille tonnes de riz au profit des ménages camerounais.

C’est sous une fine pluie que les responsables du Programme alimentaire mondial (PAM) et de l’Agence des États-Unis pour le Développement international (USAID), se sont rendus, ce jour 8 juin 2023, au Port de Douala, pour la réception officielle de 11 214 tonnes de riz (2,2 millions de sacs de 50 kg chacun), à distribuer aux populations vivant dans les régions les plus touchées par l’insécurité alimentaire au Cameroun, notamment celles affectées par les crises dans les régions de l’Extrême-Nord, du Nord-Ouest et Sud-Ouest, et les réfugiés de la République centrafricaine dans la région de l’Est.

Ce don de denrées alimentaires est rendu possible grâce au financement du gouvernement des États-Unis, à travers l’USAID (Agence des États-Unis pour le Développement international) et de son partenaire, le PAM (Programme alimentaire mondial), pour aider à lutter contre l’insécurité alimentaire au Cameroun et en RCA (République centrafricaine). Pour les Camerounais, les 3710 tonnes de riz aideront à répondre aux besoins alimentaires et nutritionnels des réfugiés, des personnes déplacées à l’intérieur du pays et des communautés d’accueil vulnérables vivant dans les régions les plus touchées par l’insécurité alimentaire.

Répondre aux besoins urgents de sécurité alimentaire et nutritionnelle

Durant sa visite sur le site des opérations de débarquement des denrées, dans l’enceinte portuaire de Douala, le représentant de l’USAID, Philippe Accilien, en présence de la représentante du PAM, Wanja Kaaria, et des autorités portuaires, a déclaré « qu’en collaboration avec le gouvernement camerounais, l’objectif de ce don alimentaire est d’aider le pays à répondre aux besoins urgents de sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population, en particulier aux plus de 2,3 millions de personnes qui seraient en situation d’insécurité alimentaire aiguë, entre juin 2023 et août 2023, selon les résultats du Cadre Harmonisé ».

« Le Cameroun est l’un des 47 pays recevant une aide alimentaire du gouvernement des États-Unis. Nous nous engageons à continuer à travailler avec le gouvernement camerounais, pour améliorer les conditions de vie des réfugiés, des personnes déplacées à l’intérieur du pays et des personnes vulnérables dans toutes les régions du pays touchées par la crise », a-t-il ajouté.

Pour Wanja Kaaria, Directrice du PAM au Cameroun, « grâce à cette contribution des États-Unis d’Amérique et au partenariat solide avec le gouvernement du Cameroun, le PAM sera en mesure d’atteindre les personnes les plus vulnérables dans les six régions les plus touchées par l’insécurité alimentaire, (Extrême-Nord, Nord, Adamaoua, Est, Nord-Ouest et Sud-Ouest) ».

L’USAID, principal donateur du PAM au Cameroun

Il faut signaler que le gouvernement américain est le principal fournisseur d’aide humanitaire au Cameroun, par le biais d’activités financées par le Bureau d’aide humanitaire de l’USAID et le Bureau de la population, des réfugiés et des migrations du département d’État. L’USAID fournit de la nourriture, des soins de santé, de l’eau, des abris et d’autres services vitaux à environ 1,4 million de personnes relevant de sa compétence. L’USAID, pour ne pas la nommer, est le principal donateur du PAM au Cameroun, avec une contribution d’environ 20,8 milliards de francs CFA pour l’exercice 2022.

« Les USA, à travers ses organisations humanitaires en terre camerounaise, font beaucoup de bonnes choses pour nous les réfugiés centrafricains et autres, qui avons fui la guerre dans nos pays. Je saisis la perche que vous me tendez pour les remercier, sans oublier le gouvernement et les populations camerounais, pour non seulement l’accueil chaleureux, mais aussi pour le soutien de tout genre, dont nous bénéficions, depuis notre arrivée. Il faut noter que ces populations, elles-mêmes, pas du tout nanties, se sont encore appauvries. Mais cela ne les empêche pas, à être à nos côtés avec joie. Alors, elles aussi méritent une attention particulière », a déclaré un réfugié centrafricain à Douala.