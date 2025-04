Regards intemporels, des pharaons à aujourd’hui : quand l’Égypte antique dialogue avec l’Afrique contemporaine

Une exposition inédite à la Villa Empain réunit 130 œuvres exceptionnelles issues des collections de Jean Claude Gandur, créant un pont entre l’héritage pharaonique et la création africaine actuelle.

Du 10 avril au 7 septembre 2025, la Villa Empain à Bruxelles accueille une exposition, fruit d’une collaboration entre la Fondation Boghossian et la Fondation Gandur pour l’Art, intitulée « Regards intemporels : des pharaons à aujourd’hui ». Cette rencontre exceptionnelle entre antiquités égyptiennes et art contemporain africain marque une première en Belgique, mettant en valeur environ 130 œuvres sélectionnées parmi les prestigieuses collections de Jean Claude Gandur.

Huit thématiques pour explorer le regard

Le parcours artistique proposé par les commissaires Louma Salamé et Xavier Droux se décline en huit grandes sections thématiques explorant notamment le regard et la perception de notre environnement à travers les époques.

Les visiteurs découvriront des pièces emblématiques de la civilisation pharaonique telles que le spectaculaire buste en granit rouge du légendaire Ramsès II, datant de la deuxième moitié du deuxième millénaire avant notre ère, ainsi que des objets illustrant la vie quotidienne et les pratiques funéraires égyptiennes, comme des masques, figurines et amulettes.

L’Afrique contemporaine en écho à son héritage ancestral

En parallèle, l’exposition ouvre un dialogue passionnant avec l’art africain contemporain et celui de sa diaspora, réunissant plus de 40 œuvres – peintures, photographies et sculptures – d’artistes renommés comme Omar Ba, Romuald Hazoumè, Mohau Modisakeng ou encore Ghizlane Sahli. Ces créations actuelles résonnent harmonieusement avec les thèmes chers à l’Égypte antique, interrogeant notamment l’identité, la spiritualité et la mémoire.

Pour inaugurer cette exposition à Bruxelles, une conférence exceptionnelle sera organisée le 10 avril 2025, animée par le journaliste culturel Jean-Marie Wynants en conversation avec Jean Claude Gandur. Ce dernier partagera les coulisses de sa démarche de collectionneur passionné, abordant également les défis de la préservation, la valorisation culturelle et l’accessibilité au public des œuvres réunies par sa fondation. Gandur, entrepreneur et philanthrope suisse, œuvre depuis des années à diffuser largement cet héritage culturel commun à travers des expositions majeures et la création prochaine d’un musée à Caen prévu pour 2030.

À travers la rencontre entre l’antiquité égyptienne et l’expression contemporaine africaine, « Regards intemporels » propose une réflexion profonde sur les liens intemporels qui unissent les civilisations et les époques.

Fondation Boghossian

Villa Empain

Avenue Franklin Roosevelt 67

Bruxelles 1050 Brussel

W. www.boghossianfoundation.be