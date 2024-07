« Rebel Queen » : Le 10eme album de la star nigériane Yemi Alade enfin dévoilé

Yemi Alade célèbre la sortie de « Rebel Queen », son dixième album, marquant une étape clé dans sa carrière en musique afropop.

La superstar nigériane de l’afropop, Yemi Alade, est de retour avec un nouvel album intitulé « Rebel Queen ». À seulement 35 ans, cette icône de la musique africaine célèbre déjà près de deux décennies de carrière prolifique. Avec ce nouvel opus, Yemi Alade souhaite offrir une expérience musicale riche et variée, embrassant différentes influences tout en restant fidèle à ses racines africaines.

Une fusion de styles musicaux

« Rebel Queen » n’est pas seulement un album d’afrobeat. Yemi Alade y intègre des éléments de highlife, de R’n’B, de jazz et bien plus encore. « Certains ne respectent pas l’afrobeat en tant qu’institution, peut-être parce qu’ils ne le comprennent pas, » explique-t-elle. « Moi je suis très à l’aise avec le style highlife, mais aussi avec le R’n’B parce que cela me permet de raconter une histoire, de me montrer vulnérable en racontant ce que je veux. » Cette diversité musicale reflète sa capacité à naviguer entre différents genres tout en maintenant une identité sonore cohérente et authentique.

Pour cet album, Yemi Alade a collaboré avec des artistes de renom, dont Angélique Kidjo et Ziggy Marley. Ces duos témoignent de son désir de rassembler différentes cultures musicales et de créer des ponts entre les traditions musicales africaines et mondiales. Chaque collaboration apporte une dimension unique à l’album, enrichissant son univers sonore.

Une reine rebelle

Le titre de l’album, « Rebel Queen », est une référence directe à la manière dont Yemi Alade perçoit sa carrière et sa vie. « Je me considère comme une reine rebelle, » affirme-t-elle. « J’ai toujours eu l’impression de me rebeller contre les normes et les attentes des gens. » Cette attitude se reflète également dans la pochette de l’album, qui incarne la force, la résilience et l’authenticité de l’artiste. « Je voulais une photo qui montre de la force, de la résilience, de l’originalité, de l’authenticité et surtout une photo qui me montre telle que je suis en ce moment. »

Une ode à l’Afrique

Fidèle à ses racines, Yemi Alade insiste sur l’importance de représenter l’Afrique dans sa musique et son esthétique. « C’est très important que dans ma musique et mon esthétique que l’on puisse toujours retrouver mon ‘africanité’, parce que c’est ce que je suis ! » déclare-t-elle avec passion. Que ce soit à travers les rythmes, les tenues ou les paroles, chaque aspect de son travail est une célébration de sa culture et de son héritage.

« Rebel Queen » est plus qu’un simple album ; c’est un message puissant de résilience et d’empowerment, en particulier pour les femmes africaines. « Qu’elle célèbre sa réussite ou chante le pouvoir des femmes en Afrique, Yemi Alade s’inscrit dans une Afrique musicale contemporaine fière et sûre de sa force. » Chaque chanson est une ode à la puissance et à la détermination, invitant les auditeurs à embrasser leur propre force intérieure.