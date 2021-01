Décès de Rita, la femme de Bob Marley

La nation reggae est en deuil. La chanteuse et compositrice cubano-jamaïcaine Rita Marley, populairement connue sous le nom de « Lioness of Reggae », épouse de la légende Bob Marley, est décédée, hier vendredi. Néanmoins, la cause de sa mort n’a pas encore été révélée.



La triste nouvelle a été annoncée par l’Association des anciens combattants des enfants du Zimbabwe dans un court tweet. Celle que l’on surnommait « Lioness of Reggae », Rita Marley, la femme du prophète des rastas, Bob Marley, a tiré sa révérence. Selon l’Association des anciens combattants des enfants du Zimbabwe, elle serait décédée hier vendredi. « Les fans de musique reggae pleurent l’icône du reggae Iron Lady, connue sous le nom de Mama Africa Rita Marley. Elle est décédée le 8 janvier 2021 », ont-ils écrit.

De son vrai nom Alpharita Constantia Anderson, connue sous le surnom de Rita Marley, est mariée à Bob le 11 février 1966, et elle devint chanteuse pour les chœurs du groupe. Ils ont six enfants ensemble, notamment Cedella, Ziggy, Stephen, Sharon, Stephanie, Serita Stewart Marley. Elle s’est convertie au mouvement Rasta après avoir vu Haïlé Selassié en visite à Kingston, le 21 avril 1966.

Après la mort de Bob en 1981, Rita Marley enregistra quelques albums sous son nom avec quelques succès. Elle a également effectué les chœurs de la chanson Ouelli El Darek, pour le chanteur algérien de musique raï, Khaled, dans son album Sahra.

En 2004, elle a publié un récit biographique et autobiographique intitulé « No Woman, No Cry » : « My Life with Bob Marley » (Ma vie avec Bob Marley), écrit en collaboration avec Hettie Jones. Elle avait également sa propre fondation qui travaillait à la réduction de la pauvreté des habitants des pays en voie de développement et des pays sous-développés.

La chanteuse de 74 ans était membre du groupe vocal « I Threes », avec Marcia Griffiths et Judy Mowatt. Peu de temps après avoir partagé la nouvelle, les fans de reggae ont commenté et adressé leurs condoléances à la famille Marley pour la perte de leur mère.