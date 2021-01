Epouse de la légende Bob Marley : Rita, un décès en question (Vidéo)

Alors que l’annonce de son décès a fait le tour de la planète, Rita, l’épouse de la légende du reggae Bob Marley, ne serait pas morte. C’est du moins ce qu’indique la vidéo faite avec sa fille Cedella Marley. L’information de la mort a commencé à se répandre sur les réseaux sociaux après que des médias ont confirmé la nouvelle sur la base d’un tweet de Zimbabwe Children’s Veterans Association.

L’unique femme de Bob, Rita Marley, dont le décès avait été annoncé sur Twiter par Zimbabwe Children’s Veterans Association, serait encore vivante, même si elle a du mal à s’exprimer correctement. La nouvelle de la mort de Rita a été diffusée sur les réseaux sociaux par un tweet de Zimbabwe Children’s Veterans Association. « Les amateurs de musique reggae pleurent l’icône du reggae Iron Lady, connue sous le nom de Mama Africa Rita Marley. Elle est décédée le 8 janvier 2021 », ont-ils écrit.

Il se trouve que Rita serait vivante et en bonne santé, même si le poids de l’âge se fait déjà sentir (74 ans), d’après une image YouTube publiée par une de ses filles, Cedella Marley. Cette dernière est allée également sur Twitter pour partager une vidéo avec sa mère. On y voit Rita souhaitant une bonne matinée à tous les adeptes, tout en leur disant qu’elle les aime. Même si certains se penchent sur l’authenticité de la vidéo.

Le duo mère-fille peut être vu en train de s’amuser pendant qu’une chanson joue en arrière-plan. « Jamming wid Rita Marley en cette belle journée. Connectez-vous à la radio Tuff Gong de Bob Marley sur SiriusXM pour de la bonne musique et de meilleures vibrations », a-t-elle sous-titré la vidéo. Une façon d’infirmer les nouvelles de la mort de sa mère. Cette sortie de Cedella Marley a entraîné un autre déferlement sur les réseaux sociaux et des questions, notamment sur les motivations de ceux qui ont annoncé le décès de Rita.

Rita s’est mariée avec Bob le 11 février 1966. Elle reçoit le prix posthume pour l’ensemble de la carrière de Bob Marley sur scène, lors des MOBO Awards 2005, le dixième anniversaire de l’événement musical annuel, au Royal Albert Hall, le 22 septembre 2005, à Londres, en Angleterre.

Bob et Rita sont tombés amoureux l’un de l’autre quand ils étaient jeunes et se sont mariés en 1966. Bob avait 21 ans à cette époque et Rita 19 ans. Après leur mariage, Bob a décidé de partir pour l’Amérique, car il voulait créer son propre disque-étiquette. Il a finalement amené Rita aux États-Unis. Le couple a commencé à construire sa famille en Amérique et partait souvent en Jamaïque pour rendre visite aux parents et amis.

