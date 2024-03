RDC : Tshisekedi soupçonne Nangaa d’infiltrer Kinshasa

Tous les observateurs en conviennent : la tension est palpable à Kinshasa. Entre le climat de guerre à l’Est et celui de terreur qui s’observe dans la capitale de la RDC ces dernières heures, il n’y qu’un pas. Le jeudi 14 mars, Kinshasa a vécu une mutinerie sanglante entre des éléments de la police et de la garde républicaine, dans le quartier Kingabwa. Le même jour, la sœur jumelle de l’ancien président congolais Joseph Kabila a été convoquée par la sécurité militaire, après que les locaux de la fondation du Mzé Laurent Désiré Kabila eussent été perquisitionnés violemment. Pendant ce temps, la situation militaire sur le théâtre des opérations à l’Est de la RDC n’est guère favorable au gouvernement de Félix Tshisekedi.

La situation politique et sécuritaire dérive en République Démocratique du Congo, avec de multiples signaux traduisant la fébrilité du président autoproclamé Félix Tshisekedi. Les services de sécurité de Kinshasa s’affairent à traquer les opposants, les militants et toute autre personne soupçonnée d’entretenir des relations avec l’Alliance Fleuve Congo (AFC) ou avec Corneille Nangaa, le nouveau Coordinateur des rébellions congolaises, dont la pression militaire inquiète Félix Tshisekedi.

« Nangaa aurait déjà infiltré les institutions de Kinshasa. Nous sommes en alerte et nous devons veiller à ce que rien ne nous surprenne », a confié une collaboratrice du cabinet présidentiel à Kinshasa. Plusieurs personnalités seraient sous haute surveillance des proches de Tshisekedi, particulièrement les ministres et députés originaires de la partie orientale de la RDC. C’est également le cas pour la famille de l’ancien président Joseph Kabila ainsi que leurs avoirs. Mercredi, la fondation Kabila a été visitée par des éléments armés de la sécurité militaire sur le boulevard du 30 juin suivi de quelques arrestations parmi les agents de la fondation. Le même jour, une convocation a été émise à l’endroit de la sœur jumelle de Kabila par le général Ndaywel Okura afin de « se présenter dès réception à l’état-major du renseignement situé sur avenue Bokolo numero 10 dans la commune de Ngaliema ». Jaynet Kabila était interdite de sortir du territoire sans raison valable et son passeport n’a jamais été renouvelé par le Ministère des affaires étrangères. Plusieurs organisations de défense de droit de l’homme dénoncent cet acharnement injustifié envers les Kabila. La commission africaine pour la supervision des élections (CASE) qui craint que ce cas ne ressemble à plusieurs autres qui ont mal fini, rapporte que le président Tshisekedi utiliserait les deux « Christian » de son entourage pour traquer les opposants potentiels : Christian Tshisekedi, petit-frère de Félix et Christian Ndaywel, commandant du renseignement militaire, les deux étant à la fois « amis et complices de tous les forfaits ».

Fusillade entre militaires et policiers à Kinshasa

Plusieurs coups de feu ont été entendus à quelques encablures de l’aérodrome de Ndolo où des militaires de la force aérienne faisant partie de la garde républicaine se sont affrontés à des policiers. La panique a gagné tout le quartier surplombant l’avenue des Poids lourds, tout l’après-midi. Il s’agirait d’un cas de militaire en vadrouille arrêté par des policiers à Pakadjuma, l’un des quartiers populaires de Kinshasa, qui a été secouru par ses collègues par des tirs de sommation. L’incident a dégénéré occasionnant à minima 4 blessés graves parmi les force de l’ordre et quelques blessés civils victimes des balles perdues dans ce quartier densément peuplé.

Défaite du général Chico sur le front de l’Est, à Rwindi

Le sous-chef d’tat-major chargé des opérations des Forces Armées de la République Démocratique du Congo (Fardc) Chico Tshitambwe a été fortement critiqué après son retrait du front de Rwindi où étaient basées ses forces en offensive contre les rebelles de l’Alliance Fleuve Congo (AFC) de Corneille Nangaa et Sultani Makenga. Ces derniers ont pris le contrôle d’importants territoires dans la province du Nord-Kivu et progressent rapidement vers Lubero, Walikale et Beni avec l’intention de conquérir toute la partie orientale de la RDC, en un temps record. Rwindi et Vitshumbi, tombées récemment entre les mains de la rébellion, offrent aux troupes de Corneille Nangaa un immense avantage sur les troupes gouvernementales dans cet axe important qui fait frontière avec l’Ouganda.

L’élan d’une « libération » ?

« Vitshumbi nous accueille patriotiquement, ce lundi 11 mars 2024. Contrairement à la barbarie de Tshilombo, les lions (ARC/AFC) donnent la leçon d’une révolution constitutionnelle. Nous pratiquons le vivre-ensemble, sécurisons nos compatriotes et libérons le pays, étape par étape. Kisangani, Kindu, Lubumbashi, Kolwezi, Kalemie, Bunia, Mbuji-Mayi, Mbandaka, Kinshasa et Matadi peuvent se tenir tranquilles. Le temps de la libération est arrivé », a tweeté le responsable de la mobilisation de l’AFC, Adam Chalwe Munkutu. A ses yeux, la population a longtemps été victime des tracasseries et harcèlements dans cette région et il est temps qu’elle pousse un ouf de soulagement et vaque librement à ses occupations sur l’ensemble du territoire « libéré », dit-il. Chalwe a invité le peuple congolais dans toute sa diversité communautaire et ethnique à réserver un accueil fraternel aux « libérateurs » sur l’ensemble du territoire national et à participer activement à la marche du changement. L’évolution de la situation sur le terrain montrera dans les jours et semaines à venir, si cette vision à la fois « pacifique » et « libératrice » de l’avancée de l’AFC se vérifie.

Nangaa à Chico : venez rallier la révolution !

A Kinshasa une polémique s’est installée, les uns critiquant, les autres défendant le Général Major Chico Tshitambwe, qui n’a pourtant sans doute pas eu d’autre choix que de reculer. Corneille Nangaa rajoute à la polémique en proposant carrément à l’officier général des Forces Armées de la République Démocratique du Congo de rallier l’Alliance Fleuve Congo, à l’étape de Lubero. « Battre en retraite à chaque bataille n’honore pas un commandant », dit le coordonnateur de l’Alliance Fleuve Congo, affirmant qu’il devient urgent de régler la crise de légitimité électorale et constitutionnelle créée par Félix Tshisekedi. D’après Corneille Nangaa, « cette guerre est la dernière piqure qui aidera à libérer le pays et à guérir la RDC du banditisme d’État afin de rassembler les Congolais ». Au-delà du discours sur le « redressement constitutionnel » en marche, il est clair que le ralliement du Général Major Chico Tshitamwe à l’AFC constituerait un coup de tonnerre qui résonnerait jusqu’à Kinshasa !