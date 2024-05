L’ouverture d’une enquête judiciaire pour « propos séditieux » contre le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa et proche conseiller du pape François, a plongé le Vatican dans l’inquiétude. Cette affaire met en péril non seulement le destin d’un homme d’église influent, mais aussi les relations diplomatiques entre le Saint-Siège et la République Démocratique du Congo (RDC). Car, ’est un pilier du Pape François ébranlé par la justice congolaise.



Figure de proue de l’Église catholique en Afrique

C‘est un cardinal qui se trouve au cœur des rouages du Vatican et d’Afrique. Plus qu’un simple archevêque, le cardinal Fridolin Ambongo est une figure de proue de l’Église catholique en Afrique. Membre du « C9 », un cercle restreint de cardinaux conseillers du pape, il joue un rôle important dans les relations entre le Vatican et le continent africain. Son franc-parler et ses critiques envers le régime du Président congolais Félix Tshisekedi en font une voix discordante, mais respectée.

L’enquête contre le cardinal Ambongo n’est que le dernier épisode d’une série de frictions croissantes entre le Vatican et les autorités congolaises. Malgré la signature d’un accord-cadre, en 2016, visant à renforcer la collaboration entre l’Église et l’État, les relations semblent plus fragiles que jamais. La visite du cardinal Parolin, secrétaire d’État du Saint-Siège, à Kinshasa, en 2022, censée apaiser les tensions, n’a apparemment pas eu l’effet escompté. Puisque les tensions s’intensifient entre Kinshasa et le Saint-Siège.

Tensions récurrentes entre l’Église et le pouvoir en RDC

L’histoire de la RDC est jalonnée de tensions entre l’Église catholique et les régimes en place. Les cardinaux Joseph-Albert Malula et Laurent Monsengwo ont déjà marqué leur opposition aux régimes autocratiques de Mobutu et Kabila, respectivement. Le cardinal Ambongo semble s’inscrire dans cette lignée de prélats courageux qui n’hésitent pas à dénoncer les injustices.

L’affaire du cardinal Ambongo pourrait avoir des conséquences importantes sur les relations diplomatiques entre le Vatican et la RDC. Le Saint-Siège, tout en restant prudent et évitant de remettre en cause l’accord-cadre pour l’instant, observe de près l’évolution de la situation. Un apaisement reste la seule issue pour éviter une crise diplomatique ouverte.