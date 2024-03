RDC : nouveau réquisitoire du cardinal Fridolin Ambongo contre Kinshasa

Comme à son habitude, l’archevêque de Kinshasa, Monseigneur Fridolin Ambongo, a profité de son homélie très attendue de la veille de la fête de Pâques pour mettre le doigt sur les maux qui continuent de miner son pays. Un grand pays qui, dit-il, se montre incapable de défendre son intégrité territoriale.

L’instant est solennel à la cathédrale de Kinshasa. Comme aux grands moments, c’est le cardinal Fridolin Ambongo en personne qui officie cette messe de la veillée pascale. En de pareilles occurrences, le prélat ne porte pas de gants pour dénoncer ce qui, à son sens, va de travers dans le pays. Et la situation à l’Est du pays a occupé une bonne part de son prêche.

Fridolin Ambongo dénonce l’incurie des autorités politiques et l’extrême faiblesse de l’armée congolaise. « Au-delà de discours complètement inutiles, la réalité est que les autres continuent à avancer et à occuper l’Est de notre pays. C’est une évidence, pour la simple raison, que le Congo n’a aucune force pour défendre l’intégrité de son pays », a-t-il lancé. Non sans ajouter que la RDC est « un éléphant aux pieds d’argile ». Explication : « Nous tenons des discours ici comme si nous étions forts. La vérité est que le Congo n’a pas d’armée. C’est très grave pour une nation comme la nôtre », tranche le cardinal.

Un pays « en agonie »

Le réquisitoire de l’archevêque de Kinshasa ne s’est pas arrêté à ces mots. « Une partie du pays est attaquée de l’extérieur, mais nous, au niveau de Kinshasa, siège des institutions, nous continuons à poser des actes qui ne vont pas dans le sens de la consolidation de l’unité, de la cohésion ». Pour justifier ces propos, il invoque la question du récent ralliement de certains cadres du PPRD, parti de l’ex-Président Joseph Kabila, au M23. Là-dessus, Fridolin Ambongo a été, comme d’habitude, incisif, en soulevant une grosse interrogation : « Nous pouvons les traiter (ces cadres du PPRD, ndlr) de traîtres, ils ont pris la cause de l’ennemi, mais la question de fond, c’est : pourquoi ces gens ont-ils agi de cette manière-là ? »

La réponse est toute faite : « C’est parce qu’au niveau d’ici, nous continuons à poser des gestes qui blessent les autres, qui fragilisent la communion nationale, qui excluent les autres ». Dans ce flot de dénonciations, la justice congolaise n’est pas épargnée. « Nous savons très bien que notre pays est aujourd’hui un pays en agonie, un grand malade dans un état comateux. La justice est la première instance à bafouer les droits de simples citoyens », fait observer le prélat. Il dépeint un pays martyr, victime non seulement de ses dirigeants, des pays voisins, mais également des compagnies minières à l’appétit très vorace.