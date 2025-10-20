RDC : le dernier patient d’Ebola quitte le centre de Bulape, un espoir vers la fin de l’épidémie

Le dernier patient atteint du virus Ebola a quitté ce dimanche 19 octobre le centre de traitement de Bulape, dans le Kasaï. Une étape majeure pour la République démocratique du Congo, qui entre désormais dans la période d’observation avant la fin officielle de l’épidémie.

Le centre de traitement de Bulape, dans la province du Kasaï, a connu une scène d’émotion ce dimanche 19 octobre 2025 : le dernier patient atteint du virus Ebola a officiellement quitté l’établissement, déclaré totalement guéri. Cette sortie symbolise une étape décisive dans la lutte contre l’épidémie qui touche la République démocratique du Congo depuis début septembre. Selon les autorités sanitaires et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le compte à rebours de 42 jours est désormais lancé avant de pouvoir déclarer la fin officielle de cette flambée épidémique.

Une victoire de la riposte congolaise

L’épidémie d’Ebola avait été déclarée le 4 septembre 2025 après la détection du premier cas confirmé dans la province du Kasaï. En tout, 64 cas ont été recensés, dont 53 confirmés et 11 probables, entraînant plusieurs décès, mais aussi 19 guérisons. Aucun nouveau cas n’a été signalé depuis le 25 septembre, ce qui témoigne de l’efficacité des mesures de contrôle et de prévention.

Malgré des conditions logistiques difficiles, notamment en raison de la ruralité et du mauvais état des routes, le ministère de la Santé congolais, appuyé par l’OMS et ses partenaires, a réussi à déployer des équipes de riposte sur le terrain. Des spécialistes ont assuré la surveillance épidémiologique, la prise en charge clinique, la vaccination et la mobilisation communautaire.

Bulape, épicentre d’une mobilisation exemplaire

Le centre de traitement Ebola de Bulape, d’une capacité de 32 lits, a été mis en place en un temps record. Il comprend un module de soins intensifs et a permis de soigner les patients dans des conditions optimales. Plus de 35 000 personnes ont été vaccinées contre le virus dans la zone, réduisant considérablement les risques de propagation.

Le Dr Mohamed Janabi, directeur régional de l’OMS pour l’Afrique, a salué cette réussite : « La guérison du dernier patient, seulement six semaines après la déclaration de l’épidémie, est une réussite remarquable. Elle illustre la force du partenariat, l’expertise nationale et la détermination collective à surmonter les obstacles pour sauver des vies. »

Une épidémie contenue grâce à la science

Les experts rappellent que la souche du virus identifiée dans cette flambée est la souche Zaïre, déjà bien connue des chercheurs et médecins congolais. Il s’agit de la variante la mieux maîtrisée aujourd’hui, car il existe un vaccin efficace et un traitement basé sur les anticorps monoclonaux, développés à Kinshasa.

Selon le Dr Kaseya du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC), cette maîtrise scientifique a joué un rôle déterminant : « Nous savions comment réagir rapidement. Les outils et les protocoles étaient déjà prêts. Cette expérience démontre que la RDC dispose désormais d’une expertise solide pour contenir Ebola. »

Quarante-deux jours décisifs

Bien que la situation semble maîtrisée, les autorités sanitaires appellent à la prudence. Selon les protocoles de l’OMS, il faut 42 jours sans nouveau cas avant de pouvoir déclarer la fin d’une épidémie d’Ebola, soit deux cycles d’incubation du virus. Durant cette période, la vigilance reste maximale : la surveillance continue, les équipes restent déployées, et les structures sanitaires demeurent prêtes à intervenir à la moindre alerte.

Le ministère de la Santé et ses partenaires internationaux poursuivent les campagnes de sensibilisation et de prévention communautaire, notamment dans les zones rurales où le risque de résurgence reste présent.

Un espoir pour la résilience sanitaire en Afrique

Cette guérison symbolique à Bulape rappelle les progrès réalisés par la République démocratique du Congo dans la gestion des crises sanitaires. De pays durement touché par Ebola, la RDC devient aujourd’hui un modèle de riposte rapide et coordonnée en Afrique centrale. Si les 42 prochains jours se déroulent sans incident, le pays pourra officiellement célébrer la fin de l’épidémie d’Ebola dans le Kasaï, marquant ainsi une victoire collective pour les équipes médicales, les communautés locales et tous les acteurs mobilisés.