RDC : l’Afrique du Sud annonce le retrait de ses soldats de la mission de l’ONU

L’Afrique du Sud a annoncé le retrait de ses militaires engagés au sein de la mission de maintien de la paix de l’ONU en République démocratique du Congo. Pretoria met ainsi fin à près de trois décennies de participation à cette opération. Cette décision intervient dans un contexte de contraintes budgétaires et de réorganisation des ressources militaires.

Pretoria met fin à 27 ans d’engagement militaire

Le gouvernement sud-africain a confirmé le retrait de ses quelque 700 soldats déployés au sein de la Mission de stabilisation de l’Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (Monusco). L’annonce a été faite dans un communiqué officiel de la présidence sud-africaine. Le président Cyril Ramaphosa a informé le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, de cette décision lors d’un échange téléphonique. Pretoria explique ce retrait par la nécessité de « réajuster » et « réorganiser » les ressources de ses forces armées. Présente en RDC depuis près de 27 ans, l’Afrique du Sud faisait partie des principaux contributeurs militaires de la mission onusienne, qui comptait environ 12 500 soldats en octobre dernier.

Des contraintes budgétaires et des critiques internes

Ce retrait intervient dans un contexte de fortes tensions sur les finances de l’armée sud-africaine. Plusieurs observateurs évoquent une institution sous-financée, confrontée à du matériel vieillissant et à des difficultés de paiement d’allocations pour les soldats déployés à l’étranger. La présence militaire en RDC faisait également débat au Parlement sud-africain. Les appels à rapatrier les troupes se sont intensifiés après la mort de 14 soldats sud-africains en janvier 2025 dans l’est congolais. Ces pertes ont renforcé les critiques sur la capacité du pays à maintenir des opérations extérieures prolongées.

Une décision liée à l’évolution du conflit dans l’est congolais

Le retrait sud-africain intervient alors que les violences persistent dans l’est de la RDC. Depuis fin 2021, le groupe armé M23 a repris du terrain et le Rwanda soutiendrait cette rébellion. En 2025, les combattants du M23 ont pris Goma puis Bukavu, deux villes stratégiques du Nord- et du Sud-Kivu. Malgré plusieurs cessez-le-feu et des médiations internationales, les combats continuent. Début 2025, la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC) a déjà mis fin au mandat de sa force régionale déployée dans l’est congolais après l’échec de son intervention face à l’offensive du M23.

Pretoria promet de rester engagée pour la paix

Malgré le retrait de ses troupes, l’Afrique du Sud affirme vouloir continuer à soutenir les efforts multilatéraux en faveur de la stabilité en RDC. Le gouvernement assure qu’il poursuivra sa coopération avec l’ONU pour organiser les modalités du départ des militaires.

Le retrait doit être achevé d’ici la fin de l’année 2026.