RDC : fin de mission pour Bintou Keïta à la tête de la MONUSCO

La diplomate guinéenne Bintou Keïta, actuelle Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies en République Démocratique du Congo (RDC), va quitter la tête de la Mission de l’ONU pour la stabilité en République Démocratique du Congo (MONUSCO) à la fin de ce mois de novembre 2025, marquant ainsi la fin d’un mandat de quatre ans. Arrivée en mars 2021, elle avait remplacé l’Algérienne Leïla Zerrougui à la tête de cette mission complexe.

L’annonce du départ de Bintou Keïta intervient un peu plus tôt que prévu, puisque la diplomate devait initialement terminer son mandat en février 2026. Cette décision a été officialisée lors d’une visite d’adieu, le vendredi 28 novembre 2025, au ministère des Affaires étrangères congolais, où Bintou Keïta a été reçue par la ministre Thérèse Kayikwamba Wagner. Lors de cette rencontre, elle était accompagnée de ses deux adjoints, Bruno Le Marquis et Viviane Van Deperre. Ce fut l’occasion de revenir sur les défis relevés durant son mandat et de discuter de l’avenir de la coopération entre les Nations unies et la RDC.

Une mission marquée par des défis sécuritaires et des progrès en matière de coopération

Le mandat de Bintou Keïta à la tête de la MONUSCO a été particulièrement marqué par des défis sécuritaires persistants dans l’est du pays, notamment en raison de la violence des groupes armés et de l’instabilité politique dans la région. Malgré ces défis, son leadership a permis d’opérer des avancées importantes dans la coordination entre les autorités congolaises et l’ONU. Ce partenariat renforcé a permis de mieux répondre aux besoins de sécurité et de protection des civils, tout en soutenant les efforts de paix et de stabilité à long terme.

Lors de ses discussions avec Thérèse Kayikwamba Wagner, les échanges ont porté sur la continuité de cette coopération après le départ de Bintou Keïta, particulièrement dans trois domaines prioritaires : la consolidation de la paix, la protection des civils, et l’appui aux réformes institutionnelles essentielles pour garantir la stabilité et le développement durable du pays. La diplomate guinéenne a également souligné l’importance du rôle de la RDC, qui prendra dès janvier 2026 son siège au Conseil de sécurité de l’ONU, une position stratégique qui pourrait jouer un rôle clé dans l’accompagnement de la transition post-MONUSCO.

Les Nations unies et la RDC : un partenariat à long terme

Bintou Keïta a également exprimé les attentes des Nations unies à l’égard de la RDC, soulignant que la mission onusienne, bien que réduite progressivement, continuera d’apporter son soutien à la République Démocratique du Congo dans ses efforts de consolidation de la paix et de développement durable. “Nous restons engagés à accompagner la RDC dans ses processus de réformes institutionnelles et dans la consolidation d’un environnement de sécurité durable. Le départ de la MONUSCO ne marque pas la fin de notre coopération, mais plutôt une transition vers une nouvelle phase », a indiqué Bintou Keïta lors de son échange avec la ministre des Affaires étrangères.

Le nom du successeur de Bintou Keïta à la tête de la MONUSCO n’a pas encore été dévoilé. Le Secrétaire général des Nations unies devrait annoncer dans les jours à venir le choix de la personne qui prendra sa relève, à un moment crucial où la mission de l’ONU entame son retrait progressif de la RDC. La transition post-MONUSCO s’annonce délicate, car elle doit permettre de maintenir les avancées réalisées tout en répondant aux nouveaux défis sécuritaires et politiques.

Le départ de Bintou Keïta est un moment symbolique dans l’histoire de la MONUSCO, une mission de paix qui a été présente en République Démocratique du Congo depuis plus de deux décennies. Son leadership, marqué par des moments de crise et des opportunités de dialogue, aura été crucial dans les relations entre l’ONU et la RDC au cours de ces quatre dernières années.

Une coopération entre l’ONU et la RDC en transition

La transition de la MONUSCO soulève des questions importantes concernant l’avenir de l’assistance internationale en République Démocratique du Congo. À un moment où le pays commence à prendre une place plus active au sein du Conseil de sécurité de l’ONU, la coopération bilatérale entre la RDC et les Nations unies pourrait évoluer pour mieux répondre aux besoins internes du pays tout en assurant la paix et la stabilité régionales.

Le départ de Bintou Keïta laisse donc place à une nouvelle phase dans la coopération entre les Nations unies et la RDC, marquée par l’espoir que la mission de paix aura réussi à poser les bases d’une stabilité durable dans cette nation au cœur de l’Afrique.