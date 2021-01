RDC : la Guinéenne Bintou Keïta promue responsable de la MONUSCO

La Mission des Nations Unies pour la stabilisation en République Démocratique du Congo (MONUSCO) a un nouveau chef. Il s’agit de la Guinéenne Bintou Keïta.

Après trois années passées à la tête de la MONUSCO, l’Algérienne Leila Zerrougui est invitée à passer la main, dès février 2021, à une autre dame : la Guinéenne Bintou Keïta, une vieille routière du système des Nations Unies qu’elle a intégré depuis 1989. Elle a déjà occupé d’importants postes de responsabilité dans l’appareillage des Nations Unies. Par exemple, elle a été Sous-secrétaire générale aux opérations de maintien de la paix, Représentante spéciale conjointe adjointe auprès de l’Opération hybride Union Africaine-Nations Unies au Darfour (MINUAD), chef de Cabinet et Directrice des opérations auprès de la Mission des Nations Unies pour l’action d’urgence contre l’Ebola (MINUAUCE).

C’est donc une personne expérimentée qui vient prendre la succession de Leila Zerrougui pour une mission des Nations Unies En effet, le rôle des Casques bleus en République Démocratique du Congo est extrêmement délicat, puisque la partie orientale du pays est pratiquement à la merci de différents groupes armés qui y sèment terreur, mort et désolation.

En tout cas, cette nomination de Bintou Keïta suscite déjà des réactions positives comme celle de Mahamat Saleh Annadif, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies au Mali et Chef de la MINUSMA, qui a immédiatement tweeté : « Je viens d’apprendre, avec beaucoup de plaisir et de fierté, la nomination de ma sœur Bintou Keïta comme Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en RDC et Chef de la MONUSCO. A cette occasion je lui présente mes sincères félicitations et lui adresse tous mes vœux de succès ! »