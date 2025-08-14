Sharren Haskel au Soudan du Sud : une visite qui suscite débats et suspicions

Maceo Ouitona

Lecture 3 min.
Sharren Haskel, vice-ministre israélienne des Affaires étrangères
Sharren Haskel, vice-ministre israélienne des Affaires étrangères

La vice-ministre israélienne des Affaires étrangères, Sharren Haskel, a effectué une visite officielle au Soudan du Sud, ce qui représente le plus haut niveau de contact diplomatique jamais atteint entre les deux pays. Cette rencontre, présentée comme « historique », survient alors que circulent des rumeurs sur une éventuelle relocalisation de Gazaouis dans cet État africain fragile.

Si Juba dément formellement tout projet de ce type, la polémique enfle et alimente les débats dans les rues comme sur les réseaux sociaux.

Un déplacement à forte portée symbolique

Sharren Haskel a rencontré à Juba le ministre sud-soudanais des Affaires étrangères, Semaya Kumba, ainsi que le président Salva Kiir. Les discussions, qualifiées de « fructueuses », ont porté sur le renforcement des liens bilatéraux et sur des opportunités économiques dans le pétrole, le gaz, l’agriculture et la gestion de l’eau. Pour Juba, Israël est un partenaire stratégique susceptible d’apporter des investissements dans un contexte de crise économique et de recul de l’aide internationale.

Des rumeurs qui attisent les tensions

La visite de la vice-ministre israélienne coïncide avec des déclarations de Benjamin Netanyahu. Il affirme qu’Israël envisage de permettre à certains habitants de Gaza d’émigrer à l’étranger. Plusieurs médias ont cité le Soudan du Sud comme destination potentielle, ce qui a déclenché un tollé dans le pays. Le gouvernement sud-soudanais a dénoncé des « affirmations sans fondement », mais la polémique a déjà gagné la rue. Certains habitants rejettent fermement l’idée d’accueillir des Gazaouis, perçus comme une charge ou une menace, tandis que d’autres se disent prêts à leur ouvrir les portes.

LIRE AUSSI
Lire aussi 1
Soudan du Sud : MSF suspend ses activités, la violence cible les humanitaires

Un contexte interne fragile

Depuis son indépendance en 2011, le Soudan du Sud vit dans une instabilité chronique. Les affrontements entre les forces du président Salva Kiir et celles de l’opposant Riek Machar, dont l’arrestation en mars dernier a ravivé les tensions, nourrissent la crainte d’un retour à la guerre civile. Ce climat d’insécurité rend toute perspective d’accueil de populations étrangères particulièrement sensible.

Entre diplomatie et controverses

Si officiellement la visite de Sharren Haskel vise à renforcer la coopération et à ouvrir la voie à des investissements israéliens, elle reste entachée par les suspicions qui entourent le dossier gazaoui. Dans un pays marqué par la pauvreté et la fragilité politique, chaque geste diplomatique est scruté avec attention, d’autant plus lorsqu’il touche à un sujet aussi explosif que le conflit israélo-palestinien.

Maceo Ouitona
LIRE LA BIO
Maceo Ouitona est journaliste et chargé de communication, passionné des enjeux politiques, économiques et culturels en Afrique. Il propose sur Afrik des analyses pointues et des articles approfondis mêlant rigueur journalistique et expertise digitale
Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

Incendie et drone

Drones kamikazes : le Maroc accélère sa modernisation militaire avec l’appui d’Israël

Le Maroc poursuit une transformation significative de son appareil militaire, misant sur des technologies avancées pour renforcer ses capacités opérationnelles. En diversifiant ses partenariats...
Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, émir du Qatar

Diplomatie économique : le Qatar part à la conquête de l’Afrique centrale et australe

Le Qatar intensifie sa présence en Afrique centrale et australe avec une tournée diplomatique couvrant dix pays. Menée par Cheikh Al Mansour Bin Jabor...
Ouganda : le retour des tribunaux militaires face aux civils ravive la controverse

Ouganda : le retour des tribunaux militaires face aux civils ravive la controverse

En Ouganda, une nouvelle loi rend aux tribunaux militaires le pouvoir de juger des civils. Elle annule une décision historique de la Cour suprême....
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES JUILLET 2025Gestion des cookies
© Afrik 2025