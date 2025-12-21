RDC : 121 militaires et policiers devant les juges après la chute d’Uvira

Fidele K

Lecture 3 min.
Les FARDC (Forces armées de la RDC
Les Forces armées de la RDC

Le tribunal militaire de garnison de Kalemie a ouvert, ce vendredi 19 décembre, un procès hors norme lié à la chute d’Uvira dans l’est de la RDC. Plus de 120 militaires et policiers sont poursuivis pour avoir quitté leurs positions face à l’avancée des rebelles de l’AFC/M23. Accusés d’abandon de poste et de désobéissance en situation de combat, ils comparaissent dans un contexte sécuritaire particulièrement dégradé.

À travers cette procédure, la justice militaire entend réaffirmer l’autorité de la chaîne de commandement au sein des forces de défense congolaises.

Une fuite par les eaux vers le Tanganyika

Le décor de cette audience foraine est le Camp Marin de Kalemie, dans la province du Tanganyika. C’est ici que la justice militaire tente de reconstituer les faits qui ont conduit 121 à 124 hommes en uniforme à quitter précipitamment le Sud-Kivu. Alors que la pression de la rébellion s’intensifiait sur la ville stratégique d’Uvira, ces éléments auraient choisi la voie lacustre pour s’échapper. Par bateau, ils ont parcouru plus de 360 kilomètres pour atteindre Kalemie, où la majorité d’entre eux a été interpellée dès son accostage. Pendant que certains de leurs frères d’armes tentaient de se réorganiser sous commandement vers l’axe Fizi-Baraka, ces prévenus sont accusés d’avoir rompu les rangs sans aucune instruction hiérarchique.

LIRE AUSSI
Lire aussi 1
RDC : l’AFC/M23 annonce son retrait total d’Uvira

L’identification laborieuse des prévenus

Le premier jour du procès a été marqué par une procédure d’identification complexe. Sur l’ensemble des prévenus, comprenant environ 68 militaires et 56 policiers, seule une moitié a pu être formellement identifiée par le tribunal ce vendredi. Le président de la juridiction, le lieutenant-colonel Désiré Dionda Mukole, a dû prolonger cette étape importante pour s’assurer de la présence et de l’état civil de chaque homme impliqué.

Une justice pour l’exemple et la discipline

Les charges retenues contre ces hommes restent lourdes. Il s’agit d’« abandon de poste » et de « désobéissance aux consignes en situation de combat ». Selon le code pénal militaire congolais, ces infractions exposent leurs auteurs à la peine de mort. Cette sanction est toutefois traditionnellement commuée en réclusion à perpétuité. Au-delà des responsabilités individuelles, le ministère public et la présidence du tribunal assument la portée pédagogique de ce procès. Pour le lieutenant-colonel Désiré Dionda Mukole, l’objectif consiste avant tout à « ramener sur le rail » des éléments ayant manqué à leur serment. Dans un contexte de forte pression sécuritaire, l’armée congolaise souhaite envoyer un message précis. Face à l’avancée de l’AFC/M23, le respect de la chaîne de commandement ne souffre aucune exception, même sous le feu de l’ennemi.

Avatar photo
LIRE LA BIO
Fidèle K est journaliste et rédactrice spécialisée, passionné par l'Afrique et ses dynamiques politiques, culturelles et sociales. A travers ses articles pour Afrik, elle met en lumière les enjeux et les réalités du continent avec précision et engagement.
Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

Silence médiatique en Afrique

Darfour : neuf soignants libérés, 73 toujours détenus par les FSR

Alors que les attaques contre les structures médicales ont fait près de 1 900 morts au Soudan depuis avril 2023, les Forces de soutien...
Drapeaux de la RDC et du Rwanda

MONUSCO : pourquoi l’ONU renonce au retrait accéléré en RDC malgré l’accord Trump–Tshisekedi–Kagame

Alors que son retrait progressif était enclenché depuis février, la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) voit...
Uranium

Orano – Niger : Paris enquête sur le « vol » de 1 600 tonnes d’uranium par la junte

Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour « vol en bande organisée » après la saisie par la junte nigérienne de 1...
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES NOVEMBRE 2025Gestion des cookies
© Afrik 2025