Ramaphosa au Vietnam : une visite historique pour renforcer un partenariat stratégique

Cyril Ramaphosa effectue une visite d’État historique au Vietnam, la première d’un président sud-africain depuis près de vingt ans. Accueilli avec les honneurs à Hanoï, il scelle avec Luong Cuong un partenariat stratégique entre l’Afrique du Sud et le Vietnam.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a entamé, le 23 octobre 2025, une visite d’État de deux jours à Hanoï, à l’invitation de son homologue vietnamien, Luong Cuong. Cette rencontre, la première d’un chef d’État sud-africain au Vietnam depuis près de vingt ans, consacre le rapprochement entre les deux nations.

Une cérémonie d’accueil empreinte de symboles

Accueilli au Palais présidentiel de Hanoï, Cyril Ramaphosa a été reçu avec les honneurs par le président Luong Cuong lors d’une cérémonie officielle. Cet événement traduit la considération mutuelle entre Pretoria et Hanoï, deux capitales qui souhaitent hisser leurs relations à un niveau inédit. Pour les observateurs, cette visite d’État symbolise la volonté des deux gouvernements d’approfondir leurs liens politiques, économiques et culturels.

Les relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Afrique du Sud ont été établies le 22 décembre 1993. En plus de trente ans, elles se sont renforcées sur plusieurs plans. L’Afrique du Sud demeure le premier pays africain avec lequel le Vietnam a signé un Partenariat pour la coopération et le développement, équivalent à un partenariat global.

Sur le plan économique, les échanges bilatéraux connaissent une croissance soutenue : de 192 millions de dollars en 2007, ils ont atteint 1,72 milliard en 2024. L’Afrique du Sud s’impose ainsi comme le principal partenaire commercial du Vietnam sur le continent africain, notamment dans les secteurs de l’énergie, des minerais, de l’agroalimentaire et des produits manufacturés.

Un tournant diplomatique et économique

Lors d’une conférence de presse conjointe, le président Ramaphosa a salué une étape « décisive » dans les relations entre les deux pays. Il a souligné que l’Afrique du Sud considère le Vietnam comme un partenaire clé dans sa stratégie de diversification des exportations, tout en saluant la croissance constante des échanges et des investissements bilatéraux.

De son côté, le Vietnam voit en l’Afrique du Sud un allié stratégique sur le continent africain, alors qu’il ambitionne de devenir une puissance économique régionale d’ici 2045. Les discussions entre les deux délégations ont porté sur l’intensification de la coopération dans les domaines du commerce, de la science, de l’éducation et des énergies renouvelables.

Cette visite de deux jours s’inscrit dans une dynamique de rapprochement diplomatique visant à élever les relations entre les deux pays au rang de partenariat stratégique. Neuf ans après sa précédente visite à Hanoï en tant que vice-président, Cyril Ramaphosa revient cette fois avec l’objectif clair de consolider un pont durable entre l’Afrique et l’Asie du Sud-Est.