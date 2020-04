Ramadan au Sénégal : les marchés fermés, Auchan pris d’assaut en ces temps de Covid-19

Ce samedi 25 avril 2020, premier jour de Ramadan, la plupart des marchés sont fermés au Sénégal. C’est le cas du marché central de Thiès, fermé pour deux jours pour être « désinfecté », selon les autorités qui ont eu la malencontreuse idée de prendre cette décision le premier jour du jeun. Conséquence, Auchan, le seul « marché » ouvert au delà de 14 heures, est pris d’assaut. Et c’est l’attroupement qui frise la bousculade en ces temps de Coronavirus.

Comme vous pouvez le constater sur ces vidéos, les règles élémentaires de prévention, notamment la distanciation sociale, sont foulées au pied. et bonjour les dégâts, surtout lorsqu’on sait que la ville de Thiès a enregistré, vendredi, un cas communautaire, un enfant de la rue, basé dans un quartier non loin de ce magasin Auchan. Cette situation met encore sur la table des débats le sens de la responsabilité des autorités sénégalaises, celles de Thiès en particularité.

Absence de maîtrise des permis de circuler

Le premier jour de la délivrance des permis de circuler, le mercredi 25 mars 2020, présent à la Gouvernance pour une réunion de coordination, alors que le jeune préfet de Thiès se glorifiait d’avoir délivré un seul et unique permis de circuler durant cette matinée, ses services en avaient frauduleusement monnayé des dizaines, mettant en péril les dispositions édictées par le chef de l’Etat pour limiter les déplacement entre les communes et tenter de freiner la propagation du Covid-19. A la préfecture, le mot d’ordre est donné, le préfet se barricade. « Le Préfet ne reçoit pas de visite physique, il demande d’appeler sur son portable ». A la question de savoir quel est le numéro du Préfet, la réponse du policier préposé à la sécurité est claire : « je ne peux pas donner le numéro du Préfet ».

Défaut de mesures d’anticipation

Le téléphone fixe sonne dans le vide. Personne ne décroche. La tentative d’échanger avec l’autorité et lui proposer le port systématique de masque est vaine. Il aura fallu, quinze jours plus tard, que les cas se multiplient et que les autorités sénégalaises décident de rendre obligatoire le port du masque. Malgré la décision, Thiès traîne les pieds, car au lendemain de la décision, les gens déambulaient et se rendaient au marché sans masque. C’est seulement le deuxième jour que la mesure est appliquée. Pendant tout ce temps, les autorités, qui continuent de se barricader, ne pouvaient pas comprendre le danger que représentent les enfants de la rue quant à la propagation du virus et quant à leur vulnérabilité.

Le coup est déjà parti

A part les municipalités qui tentaient de nourrir les enfants de la rue, aucune mesure concrète n’est prise pour protéger cette couche vulnérable et dans le même temps éviter une propagation de la maladie. Les talibés comme on les appelle, continuaient d’errer dans Thiès. Il aura fallu qu’un cas communautaire soit détecté chez ces talibés pour que les autorités thiessoises se réveillent et disent vouloir prendre des mesures. Et encore. Car, jusqu’à ce samedi 25 avril 2020, il y a avait encore des talibés dans les rues de Thiès. Dans tous les cas, le coup est déjà parti. Un enfant de rue a le Coronavirus. Où est la personne qui le lui a transmis ? A combien de personnes l’a-t-il à son tour transmis. Rendez-vous est pris. Le temps que le virus se manifeste chez les personnes contaminées.

Les marchés fermés, bousculade à Auchan

Alors que les habitants de la Capitale du Rail se plaignent de mesures tardives et non adaptées jusque-là prises par les autorités, voilà qu’elles remettent cela, ce samedi 25 avril 2020, en décidant de la fermeture du marché central de Thiès, en ce premier jour de Ramadan. Le résultat est une catastrophe. Pour sa ravitailler, les habitants des quartiers de Dixième, Carrière, Som, Gouye Sombel (d’où est issu le cas communautaire), Aynina Fall, Aiglon, Médina Fall (plus populaire de Thiès), Nguinth, Thially, entre autres, ont tous pris d’assaut Auchan, le seul marché ouvert au delà de quatorze heure. Et puisque le principal marché, le marché central, est fermé pour deux jours, Auchan, dès les premières heures de la matinée de samedi, grouille de monde, jusque dans son parking. Imaginez les dégâts.

