Qui est Fati Vázquez, la compagne de Lamine Yamal ?

Depuis plusieurs mois, les rumeurs allaient bon train sur une possible idylle entre Lamine Yamal, le jeune prodige du FC Barcelone, et une mystérieuse influenceuse. C’est désormais officiel : Fati Vázquez a confirmé être en couple avec le numéro 10 blaugrana. Mais qui est réellement cette femme qui partage la vie d’un des plus grands espoirs du football mondial ? Portrait d’une influenceuse aussi discrète que déterminée, qui fait aujourd’hui la une de l’actualité people.

Une romance révélée au grand jour

C’est dans le podcast espagnol « En todas las salsas » que Fati Vázquez a finalement brisé le silence. Après avoir été aperçue en compagnie de Lamine Yamal sur un jet ski, au large des côtes italiennes, la créatrice de contenu a confirmé ce que beaucoup soupçonnaient déjà : oui, elle est bien la compagne du jeune attaquant du Barça. Cette escapade estivale n’a pas échappé aux paparazzis, et le magazine Lecturas n’a pas tardé à publier en une photo du duo, avec un titre évocateur : « Lamine Yamal se détend avec une influenceuse de 30 ans ».

Si la différence d’âge, une douzaine d’années sépare les deux amoureux, a fait réagir une partie du public, Fati Vázquez a choisi de ne pas alimenter la polémique. Au contraire, elle a tenu à mettre fin aux spéculations en affirmant que cette escapade romantique était leur première rencontre physique, mais que leur relation, elle, ne datait pas d’hier.

Une relation née sur les réseaux sociaux

Fati Vázquez n’est pas une inconnue dans le monde numérique. Originaire de Galice, cette influenceuse évolue depuis plusieurs années sur les réseaux sociaux, où elle partage son quotidien, ses looks, ses conseils lifestyle et ses collaborations avec des marques. C’est en 2018, à une époque où Lamine Yamal n’était encore qu’un adolescent prometteur, que leurs chemins se sont croisés virtuellement.

Ils se sont connus en ligne, et pendant plusieurs années, ont échangé régulièrement, tissant un lien à distance. Fati raconte que durant plus de huit mois d’échanges plus soutenus, le jeune joueur ne lui a jamais ouvertement déclaré ses sentiments. Ce n’est qu’au fil du temps qu’ils ont réalisé l’importance qu’ils prenaient l’un pour l’autre. Pour l’influenceuse, ce lien ne s’est « pas fait du jour au lendemain », et leur récente rencontre en Italie a été le prolongement naturel d’une relation construite patiemment.

Une escapade italienne très commentée

Le séjour romantique en Italie a été le théâtre de nombreuses rumeurs. Certains médias affirmaient que le couple était accompagné d’amis ou de membres de leur entourage. Une affirmation que Fati Vázquez a tenu à démentir fermement : « Il n’y avait personne, seulement son agent », a-t-elle précisé dans le podcast. Elle a également exprimé combien elle s’était sentie à l’aise pendant ces quelques jours de détente aux côtés de l’international espagnol.

Ce séjour a marqué un tournant dans leur relation. En s’affichant publiquement ensemble, les deux stars ont franchi un cap, faisant fi des critiques ou des spéculations. Et si Fati a décidé de parler, c’est aussi pour rester maîtresse de son image, dans un monde où les réseaux sociaux et la presse people peuvent rapidement transformer une histoire personnelle en feuilleton public.

Une femme de caractère, loin du simple cliché d’ »influenceuse »

Trop souvent réduites à leur nombre d’abonnés ou à leurs placements de produits, les influenceuses sont régulièrement victimes de stéréotypes. Fati Vázquez, elle, semble vouloir sortir de ces cases. En s’exprimant publiquement, elle montre qu’elle n’est pas qu’un accessoire dans la vie de Lamine Yamal, mais une femme autonome, consciente de l’attention que suscite sa relation avec un footballeur en pleine ascension.

Elle n’hésite d’ailleurs pas à donner son avis sur la vie sentimentale de Yamal, notamment lorsqu’elle évoque la rumeur d’une liaison entre le joueur et la chanteuse argentine Nicki Nicole. Interrogée à ce sujet, Fati ne cache pas son scepticisme : « Je pense qu’il est vraiment amoureux, mais pas elle », a-t-elle déclaré, laissant sous-entendre que la chanteuse pourrait se servir de la notoriété du joueur. Une sortie qui pourrait bien relancer les tensions dans le petit monde des célébrités latines.

Une relation pas de tout repos

Être en couple avec une star montante comme Lamine Yamal n’est pas de tout repos. À seulement 18 ans, l’attaquant du Barça est déjà l’un des joueurs les plus médiatisés d’Europe, et tout ce qui touche à sa vie privée est scruté à la loupe. Fati Vázquez, de son côté, devra composer avec cette attention constante, les jugements parfois injustes, et les défis d’une relation où la notoriété peut tout autant rapprocher que fragiliser.

Pour l’instant, les deux semblent assumer pleinement leur romance, sans se cacher, mais sans non plus trop en dire. Fati Vázquez a choisi de s’exprimer une fois, avec sincérité, sans chercher à en faire un feuilleton. Une attitude qui en dit long sur sa volonté de préserver une certaine intimité, tout en assumant sa place aux côtés du jeune crack barcelonais.