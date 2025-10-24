Accord de coopération militaire renforcé entre le Maroc et le Libéria

Le Maroc et le Libéria ont signé un accord de coopération militaire à Rabat, visant à renforcer leur partenariat dans la défense. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une coopération Sud-Sud soutenant la paix, la stabilité et la prospérité en Afrique.

À l’occasion de la visite à Rabat de la ministre libérienne de la Défense nationale, Géraldine Janet George-Johnson, accompagnée d’une délégation, les deux pays ont signé un accord de coopération militaire visant à renforcer leur partenariat.

En présence du général de corps d’armée, inspecteur général des Forces armées royales (FAR) et commandant de la zone sud, Mohammed Berrid, ainsi que du ministre marocain chargé de l’administration de la Défense nationale, Abdellatif Loudiyi, cette signature a pour but de consolider et diversifier la coopération bilatérale entre les deux États. Elle renforce également la coopération Sud-Sud tout en soutenant l’intégration régionale, pour contribuer à la paix, à la stabilité et à la prospérité partagée en Afrique, conformément aux souhaits du Roi Mohammed VI du Maroc.

Un accord vaste

L’accord signé couvre plusieurs domaines : la formation, l’entraînement et les exercices, l’assistance technique, la santé militaire, ainsi que l’échange d’expériences et d’expertises dans différents secteurs d’intérêts communs. Il prévoit également la création d’une commission militaire mixte chargée de définir les axes de coopération et se réunissant alternativement à Rabat et à Monrovia.

Les deux parties ont exprimé leur volonté commune de consolider davantage les liens d’amitié entre leurs pays et de donner un nouvel élan à leur partenariat en assurant la mise en œuvre effective de cet accord dans le domaine de la défense.

Les ministres ont salué le rôle constructif du Maroc et du Libéria dans la promotion de la stabilité, de la sécurité et de la paix en Afrique. Cette initiative intervient alors que les deux pays font face à des défis sécuritaires spécifiques : le Maroc est confronté aux menaces transnationales, notamment le terrorisme et la criminalité organisée, tandis que le Libéria, marqué par les séquelles de ses conflits passés, cherche à renforcer ses capacités pour assurer la sécurité nationale et régionale.

Fort d’une expérience plus développée dans la gestion de la sécurité nationale et régionale, le Maroc, classé 7e puissance militaire africaine selon le Global Fire Power Index, pourra soutenir le Libéria, classé 34e, dans le renforcement de ses capacités opérationnelles, notamment en formation des forces, en planification stratégique et en lutte contre les menaces transnationales.