QLAB 6/9 : Une comédie dramatique sur les disparités sociales sort dans les salles marocaines

Le nouveau film du réalisateur marocain Mohamed Ali Laaouini, « QLAB 6/9 », sort demain dans les salles de cinéma marocaines. Cette comédie dramatique, portée par un casting reconnu, aborde le thème des inégalités sociales à travers une intrigue centrée sur un magnat de l’immobilier.

Mohamed Ali Laaouini, réalisateur de 45 ans originaire de Marrakech, signe ici son troisième long-métrage. Connu pour ses œuvres traitant de sujets sociaux contemporains, Laaouini a déjà reçu plusieurs distinctions dans des festivals internationaux pour ses précédents films. « QLAB 6/9 » marque sa première incursion dans le genre de la comédie dramatique.

L’histoire d’un magnat de l’immobilier au cœur des contradictions sociales

Le film suit le parcours d’Abbas, un magnat de l’immobilier ayant bâti son empire grâce à son travail et à des méthodes parfois controversées. Le personnage d’Abbas, décrit comme un homme solitaire hanté par son passé, se trouve confronté à une série d’événements qui remettent en question ses choix et ses valeurs.

Le rôle d’Abbas est interprété par Mohamed El Jem. Le film réunit également d’autres acteurs reconnus tels que Nezha Regragui, Abdelilah Ajil, et Abderrahim El Menyari. Le chanteur Saad Lamjarred participe à la bande originale en interprétant la chanson du générique.

Exploration de thèmes sociaux

« QLAB 6/9 » aborde des thèmes tels que la réussite, l’ambition, la famille et l’amour. Le film propose également une réflexion sur les disparités sociales au Maroc et sur les conséquences de la recherche de richesse. Il interroge la nature du succès et les sacrifices qu’il peut impliquer.

Le producteur Driss Chahtane a exprimé sa satisfaction quant au résultat final. Cependant, la réception critique et publique reste à observer dans les jours à venir. Les informations concernant la distribution du film, notamment le nombre de salles où il est projeté et les perspectives de sortie internationale, n’ont pas été communiquées.

Ce film promet d’alimenter les discussions sur les enjeux sociaux contemporains au Maroc.