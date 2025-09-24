Pyramids FC triomphe d’Al-Ahly et s’offre la Coupe Afrique-Asie-Pacifique

Amadou Atar

Coupe Intercontinentale de la FIFA 2025

En s’imposant 3-1 face à Al-Ahly hier soir à Jeddah, Pyramids FC a créé la surprise et remporté la Coupe Afrique-Asie-Pacifique, première étape de l’Intercontinental Cup. Porté par un triplé de Fiston Mayele, le club cairote s’ouvre de nouvelles perspectives sur la scène mondiale.

Dans un King Abdullah Sports City en ébullition, Pyramids FC a signé l’un des plus grands exploits de son histoire. Opposés à leurs rivaux d’Al-Ahly, favoris logiques de l’affiche, les hommes de Jaime Pacheco ont livré une prestation pleine de maîtrise. Après l’ouverture du score de Fiston Mayele, puis l’égalisation d’Ivan Toney juste avant la pause, le match a basculé au retour des vestiaires. En l’espace de quatre minutes, Mayele a trouvé deux fois le chemin des filets, offrant un triplé mémorable et un sacre inattendu à son équipe.

Le sacre africain et asiatique

Au-delà du prestige de battre Al-Ahly, c’est bien un trophée que Pyramids ramène au Caire : la Coupe Afrique-Asie-Pacifique, première étape de la nouvelle Intercontinental Cup mise en place par la FIFA. En devançant le champion en titre africain, Pyramids confirme son statut d’étoile montante du football continental et inscrit pour la première fois son nom au palmarès internationale.

Cette victoire consacre l’émergence d’un club longtemps perçu comme un outsider ambitieux et redéfinit les équilibres du football égyptien, dominé depuis des décennies par Al-Ahly et Zamalek.

Un avenir à écrire

Avec ce succès, Pyramids FC se qualifie pour la phase suivante de l’Intercontinental Cup, où l’attend un duel prestigieux contre le vainqueur du match entre Cruz Azul et le champion de la Copa Libertadores. Le défi s’annonce colossal, mais l’équipe aborde cette étape avec la confiance d’un vainqueur et la force collective d’un groupe qui croit désormais en ses chances.

En battant Al-Ahly et en remportant la Coupe Afrique-Asie-Pacifique, Pyramids FC a franchi un cap. Le club cairote rêve désormais de conquérir la scène mondiale.

