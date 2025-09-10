La Coupe Intercontinentale FIFA 2025 démarre le 14 septembre 2025 : un parcours en cinq étapes vers la gloire mondiale

Quelques semaine après la Coupe du Monde des Clubs, remportées par Chelsea devant le PSG, lLe football mondial s’apprête à vivre un nouveau chapitre avec le lancement de la Coupe Intercontinentale FIFA 2025. Les premiers coups de sifflet retentiront dès ce dimanche 14 septembre. Cette compétition, qui rassemble les champions des six confédérations continentales, offre un spectacle inédit avec son format repensé privilégiant la proximité avec les supporters.

Premier acte au Caire : Pyramids FC face au défi océanien

L’aventure commence en Égypte, au mythique Stade du 30 juin du Caire, où les Pharaons du Pyramids FC accueilleront les Néo-Zélandais d’Auckland City FC à 21h00 heure locale. Ce barrage inaugural oppose deux philosophies footballistiques distinctes : d’un côté, la puissance technique africaine incarnée par les récents vainqueurs de la Ligue des Champions CAF, de l’autre, la rigueur tactique océanienne des champions OFC.

Cette rencontre illustre l’esprit du nouveau format : permettre aux clubs de jouer à domicile et offrir aux supporters locaux l’opportunité d’assister à une compétition FIFA dans leur propre stade. Un système de rotation annuelle entre l’AFC et la CAF garantit cette équité géographique.

Direction l’Arabie Saoudite pour le choc continental

Le vainqueur de ce premier duel s’envolera ensuite vers Djeddah, où l’attend un adversaire redoutable : Al Ahli FC, champion d’Asie en titre. Le Stade de la Cité sportive du Roi Abdallah accueillera le mardi 23 septembre cette Coupe Afrique-Asie-Pacifique FIFA.

Pour Al Ahli, l’avantage de jouer quasi à domicile pourrait s’avérer décisif face à un adversaire qui aura déjà disputé un match éliminatoire. Mais l’histoire du football nous enseigne que la fraîcheur mentale peut parfois compenser la fatigue physique.

Décembre, mois de tous les enjeux

Après cette phase d’ouverture, la compétition marquera une pause avant de reprendre en décembre avec trois rencontres décisives. Le 10 décembre, le « Derby des Amériques FIFA » opposera Cruz Azul, champion CONCACAF, au futur vainqueur de la Copa Libertadores, créant un pont entre l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud.

La dynamique s’accélérera ensuite avec la Challenger Cup du 13 décembre, avant l’apothéose du 17 décembre : une finale où le Paris Saint-Germain, fort de son titre en Ligue des Champions UEFA, attendra de pied ferme le survivant de ce parcours du combattant intercontinental.

Un format qui révolutionne la compétition

Cette nouvelle formule témoigne de la volonité de la FIFA de démocratiser l’accès aux compétitions de haut niveau. En permettant aux clubs de recevoir chez eux, elle transforme chaque match en événement local tout en conservant sa dimension planétaire.

Le rendez-vous est pris : dans quelques jours, Le Caire vibrera aux rythmes de cette nouvelle aventure footballistique qui promet de captiver les passionnés des cinq continents.