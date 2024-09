Prosper Zo’o Minto’o : un nouvel espoir pour l’aviation africaine

Le ciel africain s’apprête à entrer dans une nouvelle ère sous la houlette d’un leader au parcours impressionnant. Élu à la tête de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), Prosper Zo’o Minto’o, un ingénieur gabonais, a déjà marqué les esprits. Minto’o s’apprête à prendre ses fonctions dès le 1er janvier prochain.

Mais qui est cet homme dont la nomination suscite autant d’espoirs et quelles en sont les implications ?

Un parcours qui inspire confiance

Diplômé de prestigieuses institutions telles que l’École nationale de l’aviation civile de France et l’Institut national supérieur des ingénieurs de Libreville, Prosper Zo’o Minto’o possède un bagage impressionnant. Son expérience en tant que directeur du bureau régional de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, ainsi que ses anciennes responsabilités au sein de l’ASECNA, en font un choix de poids pour ce nouveau rôle. Ces qualifications renforcent la confiance des 19 États membres de l’ASECNA qui comptent sur lui pour relever les défis de la sécurité aérienne dans la région.

Une victoire pour le Gabon et l’Afrique

L’élection de Zo’o Minto’o à ce poste stratégique est une immense fierté pour le Gabon. Soutenue personnellement par le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, cette nomination symbolise la détermination du pays à retrouver sa place sur la scène aéronautique africaine. Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma, ministre gabonais des Transports, a souligné que cette élection s’inscrit dans une stratégie nationale plus large, visant à réaffirmer la position du pays dans le ciel africain, avec notamment la création de la nouvelle compagnie Fly Gabon.

L’ASECNA, un rôle clé dans la sécurité aérienne

Créée en 1959, l’ASECNA regroupe aujourd’hui 18 pays africains et la France, avec pour mission principale de gérer et d’assurer la sécurité de la navigation aérienne dans les espaces aériens sous sa responsabilité. C’est un pilier central de la coopération régionale en matière d’aviation. Avec Prosper Zo’o Minto’o à sa tête, l’agence pourrait renforcer davantage sa mission en modernisant les infrastructures et en mettant en place de nouvelles technologies pour répondre aux besoins croissants du trafic aérien africain.

Quels défis pour Zo’o Minto’o ?

L’élection de Prosper Zo’o Minto’o intervient à un moment critique pour l’ASECNA. Alors que le trafic aérien reprend progressivement après la pandémie, de nombreux défis subsistent, notamment l’amélioration des infrastructures aériennes, la formation des personnels de l’aviation, et l’adoption des nouvelles technologies de surveillance aérienne. Zo’o Minto’o devra également renforcer la coopération entre les États membres, tout en poursuivant la mission de garantir un ciel africain sûr et accessible à tous.