Niger : réouverture de l’espace aérien aux vols commerciaux

Le Niger vient de rouvrir son espace aérien pour les vols commerciaux. Cette décision intervient après presque un mois de fermeture.

Les vols commerciaux à destination ou en provenance du Niger sont à nouveau possibles. C’est le porte-parole du ministère nigérien des Transports qui a donné l’information, ce lundi. « L’espace aérien de la République du Niger est ouvert à tous les vols commerciaux nationaux et internationaux et la reprise illimitée des services au sol », a-t-il confié à la presse. Une restriction tout de même. « L’espace aérien reste toujours fermé à tous les vols militaires, opérationnels et autres vols spéciaux qui ne sont autorisés que sous réserve d’autorisation préalable des autorités compétentes », a précisé le porte-parole.

Fermées aussitôt après le coup de force du 26 juillet, les frontières aériennes nigériennes furent rouvertes, le 2 août 2023, avec cinq pays frontaliers : Algérie, Burkina Faso, Libye, Mali et Tchad. Quatre jours plus tard, c’est-à-dire le 6 août, les Nigériens fermèrent à nouveau ces frontières. Face à la menace persistante d’une intervention militaire de la CEDEAO pour rétablir le Président Mohamed Bazoum.

Cette fois-ci, la décision de rouvrir l’espace aérien intervient quelques jours après l’ouverture laissée par le Président nigérian. Bola Tinubu, par ailleurs président en exercice de la CEDEAO, propose aux militaires nigériens une transition de neuf mois.

Hasard de calendrier ou rapport évident ?

Il faut préciser que ce même lundi, le ministre nigérien des Affaires étrangères, Bakary Yaou Sangaré, a reçu en audience l’ambassadeur nigérian à Niamey. Au cœur des échanges, les sanctions de la CEDEAO appliquées par le Nigeria et qui pourraient nuire aux relations diplomatiques entre les deux pays. Pour le chef de la diplomatie nigérienne, « ces agissements » doivent cesser « afin de préserver l’exemplarité des relations bilatérales que les circonstances actuelles, notamment les décisions iniques de la CEDEAO ne devraient affecter ». Bakary Yaou Sangaré a également rappelé au diplomate nigérian que son pays n’hésiterait pas à appliquer la règle de la réciprocité au cas où le Nigeria continuerait avec « ces pratiques non acceptables ».

Faut-il établir un lien entre ces échanges et la décision du Niger de rouvrir son espace aérien ? L’ambassadeur nigérian a-t-il donné des garanties à la partie nigérienne ?