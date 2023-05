Ce que l’on sait de la prolongation de l’accord céréalier en mer Noire

L’accord sur l’exportation des céréales ukrainiennes via la mer Noire a été reconduit pour deux mois. Un soulagement pour les pays hors Afrique, puisque Moscou avait promis de livrer des céréales au continent, en cas de non-reconduction de cet accord.

L’entente, conclue en juillet dernier, sous l’égide d’Ankara et des Nations Unies, et qui arrivait à échéance, ce jeudi, a été reconduite. En pleine campagne présidentielle, le Président turc, Recep Tayyip Erdogan, a donné la nouvelle, non sans s’en glorifier. « Grâce aux efforts de notre pays, au soutien de nos amis russes et à la contribution de nos amis ukrainiens, l’exportation des céréales par la mer Noire a été prolongée de deux mois supplémentaires », a indiqué le dirigeant.

Moscou entendait s’opposer au renouvellement de cet accord si ses conditions posées n’ont pas d’écho favorable. Ne serait-ce que de façon partielle. La Russie exigeait la levée des obstacles à ses exportations d’engrais, la reconnexion au système bancaire international Swift de la banque russe spécialisée dans l’agriculture Rosselkhozbank. Aussi, pour Poutine, il était question de la reprise des livraisons au profit de Moscou d’engins et pièces détachées agricoles.

Seule une partie des doléances russes satisfaites

Autres exigences de Moscou, l’annulation des entraves pour l’assurance de navires et l’accès aux ports étrangers. De même que le dégel d’actifs de sociétés russes liées au secteur agricole et la reprise du fonctionnement du pipeline Togliatti-Odessa. Seule une partie des doléances ont été satisfaites. En effet, si les exportations de céréales ukrainiennes ont pu reprendre, les exportations d’engrais et de produits alimentaires russes restent quant à eux entravées par les sanctions occidentales.

Ce qui justifie que contrairement aux autres prolongations, ce renouvellement n’est valable que 60 jours. Un pas de fait, et qui soulage du côté de l’ONU. Toutefois, Antonio Guterres n’a pas manqué de rappeler que « ces accords sont importants pour la sécurité alimentaire mondiale. Les produits ukrainiens et russes nourrissent le monde. Dans le cadre de l’Initiative de la mer Noire, des millions de tonnes de nourriture ont été exportées ».

« Nourrir les personnes affamées au Soudan »

Le Secrétaire général de l’ONU a même évoqué les « 30 000 tonnes de blé qui viennent de quitter l’Ukraine, à bord d’un navire affrété par le Programme Alimentaire Mondial, pour nourrir les personnes affamées au Soudan ». Dans ce pays d’Afrique se livre une violente guerre entre l’armée et les Forces de soutien rapide. Le dernier bilan fait état de plus 800 civils tués et plus d’un million de déplacés.

Selon l’ONU, seul un quart des exportations alimentaires de l’Ukraine est destiné aux pays les plus pauvres. La moitié de ces exportations étant livrée aux pays d’Europe occidentale. Rappelons que l’ONU, avec l’intervention de la Turquie, avait obtenu des garanties de Moscou. Ce, cinq mois après le début de l’invasion russe en Ukraine ayant entraîné une flambée des prix. Ainsi, Moscou libérait les quelque 20 millions de tonnes de céréales stockés dans les ports ukrainiens.