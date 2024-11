PRIMUD 2024 : Axel Merryl sacré meilleur artiste d’Afrique de l’Ouest

Axel Merryl, artiste béninois, a été couronné Meilleur Artiste Afrique de l’Ouest lors du PRIMUD 2024, un triomphe consolidé par le succès mondial de son hit « Kimi ».

Le jeune artiste béninois Axel Merryl vient d’être sacré Meilleur Artiste Afrique de l’Ouest lors du PRIMUD 2024 à Abidjan. Un triomphe qui met en lumière son talent et confirme son statut de nouvelle étoile de la musique ouest-africaine. C’est un véritable hommage à la créativité et à l’audace du chanteur, qui, après une tentative infructueuse en 2023, s’impose aujourd’hui parmi les géants de l’industrie musicale.

« Kimi », le tube qui a tout changé

L’artiste béninois doit en grande partie son succès à son single « Kimi », devenu un véritable phénomène sur les plateformes numériques. Ce morceau a permis à Axel Merryl d’atteindre des sommets de popularité, réalisant des records de vues sur YouTube pour un artiste béninois. Avec des millions de clics en un temps record, « Kimi » a marqué un tournant décisif dans sa carrière, confirmant la popularité de sa musique bien au-delà des frontières béninoises.

En recevant son prix, Axel Merryl n’a pas hésité à adresser un clin d’œil à ses détracteurs. Sur ses réseaux sociaux, il a rappelé qu’il a su évoluer malgré les critiques et les doutes. « Personne n’a fait mieux que nous cette année, autant dans les spectacles que dans les hits », a-t-il affirmé. Fier de son parcours atypique, l’artiste se présente comme un symbole de détermination et de persévérance pour toute une génération de jeunes musiciens africains.

Un ambassadeur musical pour le Bénin

En remportant ce prix prestigieux aux PRIMUD 2024, Axel Merryl devient un ambassadeur de choix pour la musique béninoise et l’Afrique de l’Ouest. Sa victoire témoigne du dynamisme de la création musicale béninoise et de la reconnaissance croissante des artistes d’Afrique francophone sur la scène internationale. Avec des performances marquantes, notamment au Casino de Paris, Axel Merryl prouve que les artistes ouest-africains ont le talent et l’ambition pour conquérir un public mondial.

Le parcours inspirant d’une étoile montante

Axel Merryl incarne l’émergence d’une nouvelle vague d’artistes africains aux parcours inspirants. Passé du statut de comédien vidéoaste à celui de chanteur à succès, il a su tirer parti de sa visibilité pour imposer son style unique et innovant dans la scène musicale. Son ascension fulgurante depuis ses débuts témoigne du potentiel infini de la musique urbaine africaine, capable de toucher des millions de fans à travers le monde.