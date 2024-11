Révolution musicale au Bénin, l’Adjapiano en mode conquistador !

S’il y a une tendance musicale qui gagne du terrain actuellement au Bénin, c’est bel et bien l’« Adjapiano ». Résultat de la fusion du « Gogohoun », rythme identitaire du pays « Adja » au sud-ouest du pays et de l’« Amapiano » sud-africain, l’« Adjapiano » est l’une des nouvelles tendances fortes de la musique urbaine béninoise.

Il s’agit d’abord de l’aventure musicale de « X-Time » et « Ghix », deux talentueux jeunes artistes béninois, qui, lors d’une de leurs traditionnelles virées au studio de «RaunyBeats», beatmaker et ingénieur du son, tombent sur ce qu’ils s’accordent à appeler « l’or brut » de leur nouveau concept.

L’histoire raconte que c’est de cette session studio qu’a jailli leur tout premier titre : «Adjapiano». Sans attendre que la flamme de ce premier coup d’essai réussi ne s’estompe, X-Time et Ghix se sont lâchés tout simplement, conscients de l’impact jouissif de leurs oeuvres sur le public. Ils réussissent ainsi à accrocher beaucoup d’autres artistes au Bénin, créant ainsi un phénomène à l’échelle nationale.

Les premiers millions de vues sur leurs clips, minutieusement réalisés, ne se sont pas faits prier, confirmant ainsi la place de choix que « Adjapiano » occupe dans l’estime du public. Mention spéciale à Crisba et à Axel Merryl qui ont apporté un soutien des moins négligeables au mouvement qui, comme une trainée de poudre se répand désormais en Afrique, crédibilisant davantage X-Time et Ghix.

Héritiers légitimes du « Gogohoun », du regretté « Dahoue Doto », les deux compagnons adja-pianistes ne manquent aucune occasion de rendre hommage à leur patriarche. Ce qui leur vaut toute l’admiration et le soutien de leurs pairs. Comme quoi « c’est l’enfant qui sait se laver les mains qui mange à la table des aînés ».

Déterminés et parés au cassage , X-TIME et GHIX, comme des primates tenant fermement leurs lianes pendant leurs rides, restent accrochés à leur concept, qu’ils défendent plus que brillamment!