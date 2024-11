Côte d’ivoire : Roseline Layo élue PRIMUD d’or 2024

Roseline Layo remporte le PRIMUD d’Or 2024 lors d’une soirée pleine de surprises, consacrant son ascension fulgurante dans la musique urbaine ivoirienne.

Le rideau est tombé sur la 9ᵉ édition du Prix International des Musiques Urbaines et du Coupé-Décalé (PRIMUD), et cette année, un artiste à su se démarquer. Roseline Layo, finaliste malheureuse de l’an dernier, a cette fois-ci raflé le prestigieux PRIMUD d’Or 2024, affirmant son statut de nouvelle « reine de la musique urbaine ». Retour sur une soirée riche en émotions et en surprises, qui a célébré la diversité et le dynamisme de la scène musicale ivoirienne et africaine.

Roseline Layo : La consécration d’une artiste en pleine ascension

C’est une Roseline Layo rayonnante qui a reçu le PRIMUD d’Or, symbole ultime de reconnaissance dans l’univers de la musique urbaine en Afrique. Après une édition 2023 qui lui avait échappé de peu, la chanteuse est revenue plus déterminé que jamais, s’imposant face à une concurrence de talent. Ce sacré, accompagné d’une récompense de 20 millions de FCFA, vient couronner des années de travail acharné et de passion. Cette victoire n’est pas seulement un accomplissement personnel pour Roseline Layo, mais également une avancée pour les femmes dans l’industrie musicale urbaine.

Une soirée de célébration pour la diversité musicale

Organisée par le producteur Molare, la cérémonie des PRIMUD est devenue un événement incontournable, mettant en lumière les artistes émergents et confirmés. Le palmarès 2024 témoigne de la richesse et de la variété des talents sur la scène musicale ivoirienne. Outre Roseline Layo, d’autres artistes ont été honorés pour leur contribution à des genres allant du rap au coupé-décalé, en passant par la musique humoristique et la variété.

Didi B, fidèle à sa réputation, conserve son titre de meilleur artiste francophone. Ayane, avec son style unique, remporte le prix de la meilleure artiste variété. Prissy la dégameuse s’illustre en tant que meilleure humoriste. Dydy Yeman, roi du coupé-décalé, est une fois de plus saluée par ses paires.

Des performances mémorables pour enflammer le public

Le PRIMUD n’est pas qu’une remise de prix : c’est aussi un moment de fête et de communion entre les artistes et leurs fans. Parmi les prestations marquantes de la soirée, Debordo Leekunfa et Vano Baby ont électrisé la scène avec des performances mémorables, captivant un public venu nombreux au Parc des Expositions d’Abidjan. Ces shows live ont ajouté une dimension supplémentaire à une soirée qui, au-delà des récompenses, célèbre le pouvoir de la musique comme vecteur de rassemblement.

Le PRIMUD joue un rôle essentiel dans la promotion des artistes émergents et dans la reconnaissance des nouveaux genres musicaux. Cette année, DRE-A, jeune rappeuse ivoirienne, a été mise en avant comme une étoile montante, tandis que TAM SIR a remporté le prix du meilleur hit de l’année avec « Le Coup du Marteau ». Ces distinctions offrent à ces jeunes artistes une visibilité accrue, leur permettant d’étendre leur influence et de faire vibrer de nouveaux publics au-delà des frontières ivoiriennes.