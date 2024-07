En Algérie, la campagne présidentielle pour l’élection du 7 septembre prend forme avec des développements significatifs. Le président sortant Abdelmadjid Tebboune a annoncé sa candidature pour un second mandat, tandis que Louisa Hanoune, figure de l’opposition et cheffe du Parti des travailleurs, s’est retirée de la course.

La décision du président Tebboune de se représenter s’appuie sur le soutien de plusieurs partis et organisations. Durant son premier mandat, il a initié des réformes économiques et géré la crise sanitaire, avec des résultats positifs selon les observateurs. Sa candidature offre une continuité dans la gestion des affaires de l’État.

Le retrait de Louisa Hanoune, quant à lui, soulève des questions. Dans un communiqué officiel et à travers un post sur Facebook, Louisa Hanoune a exprimé sa profonde déception face aux « conditions injustes » et au « cadre législatif régressif et antidémocratique » en place. Elle a accusé le système actuel de chercher à exclure son parti de la course électorale et de priver le peuple algérien de son droit à choisir librement entre différents programmes politiques. Mme Hanoune a exprimé des préoccupations concernant les conditions de l’élection, qu’elle juge « injustes ». Cette décision marque aussi le fait que le président Tebboune jouissant d’une grande popularité, Louisa Hanoune partait vaincu dans la campagne.

Un exercice démocratique important

Pourtant, Louisa Hanoune, âgée de 70 ans, n’est pas étrangère aux défis politiques en Algérie. Ayant participé à trois élections présidentielles (2004, 2009, 2014) en tant que candidate du Parti des travailleurs, elle a toujours été une voix critique contre les régimes en place. En 2019, lors du mouvement de contestation du Hirak, elle a été arrêtée et accusée de complot contre l’État et l’armée. Après près de dix mois d’emprisonnement, elle a été acquittée et libérée.

L’élection anticipée du 7 septembre représente une opportunité pour les Algériens de confirmer leur soutien à la vision du président Tebboune pour un développement durable et une Algérie plus forte. Avec plusieurs candidats en lice, cette élection promet d’être un exercice démocratique important, reflétant la diversité politique du pays tout en soulignant la stabilité et le progrès sous la direction actuelle.