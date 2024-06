L’Algérie saluée par le FMI pour ses performances économiques

Le gouverneur de la Banque d’Algérie (BA), Salah Eddine Taleb, a accueilli lundi à Alger Bahador Bijani, directeur exécutif au Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI). Cette rencontre a été l’occasion pour le représentant du FMI de souligner les performances économiques robustes de l’Algérie, renforçant ainsi sa position au sein de l’institution financière internationale.

Lors de leur entretien, M. Bijani a mis en avant « la situation économique confortable de l’Algérie ainsi que la solidité des indicateurs affichés, notamment en termes de reprise économique, de la balance des paiements et de la position extérieure« . Ces observations font suite à la mission du FMI menée au titre de l’article IV. Ainsi, elle a permis de dresser un tableau favorable des performances économiques algériennes.

Le directeur exécutif a souligné que ces indicateurs témoignent d’une reprise économique significative et d’une gestion efficace des équilibres macroéconomiques. La balance des paiements, un élément clé de l’analyse économique du FMI, a montré des signes de stabilisation, renforçant la position de l’Algérie sur le marché international.

Des performances solides

Les performances économiques de l’Algérie ces dernières années ont été marquées par une résilience notable face aux défis globaux. M. Bijani a insisté sur « la solidité des performances de l’Algérie au cours de ces dernières années, qui renforce davantage sa position au sein de l’institution« . Cette solidité se manifeste par des efforts soutenus dans divers secteurs économiques, contribuant à une croissance stable et à une amélioration des indicateurs financiers.

L’Algérie a réussi à naviguer à travers des périodes de turbulences économiques mondiales en maintenant des politiques prudentes et en diversifiant ses sources de revenus. Cette approche a non seulement permis de stabiliser l’économie nationale, mais aussi de projeter une image de fiabilité et de robustesse sur la scène internationale.

Moteur de la croissance au Maghreb

En 2024, l’Algérie se distingue comme l’une des économies les plus dynamiques de la région du Maghreb, avec une croissance projetée à 4,0 %. Cette performance notable, est supérieure à celle de ses voisins le Maroc et la Tunisie. Un résultat attribuée à une économie diversifiée et à des réformes économiques efficaces. Selon un rapport de la Banque Mondiale, cette diversification, soutenue par des secteurs clés comme les hydrocarbures, l’industrie, la construction et les services, permet à l’Algérie de résister aux fluctuations économiques mondiales.

Représentation au FMI

Il est important de noter que M. Bijani représente au sein du Conseil d’administration du FMI la circonscription dont l’Algérie est membre. Cette circonscription joue un rôle crucial dans les délibérations économiques internationales, et l’Algérie y occupe une place stratégique. En outre, l’Algérie est également représentée auprès du Comité monétaire et financier international. Ce dernier est un organe influent qui façonne les politiques économiques mondiales.

La rencontre entre le gouverneur de la Banque d’Algérie et le directeur exécutif du FMI s’inscrit dans une série d’échanges visant à renforcer la coopération entre l’Algérie et les institutions financières internationales. Elle témoigne de la reconnaissance par le FMI des efforts déployés par l’Algérie pour maintenir une économie stable et performante.