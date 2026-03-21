Présidentielle 2026 au Bénin : au Palais des congrès, Romuald Wadagni déroule sa vision pour 2026-2033

Au cœur de Cotonou, le Palais des congrès de Cotonou a servi, ce samedi 21 mars 2026, de théâtre à une démonstration de force politique et programmatique. À trois semaines de la présidentielle du 12 avril, le candidat de la mouvance, Romuald Wadagni, a officiellement présenté son projet de société devant un parterre d’invités soigneusement constitué.

Jour mémorable pour la mouvance présidentielle au Bénin. Alors que le scrutin du 12 avril approche à grands pas, le candidat de la continuité, Romuald Wadagni, a exposé au peuple béninois les grandes lignes de son projet de société pour le septennat 2026-2033. Un moment solennel relevé par la présence du gratin politique béninois.

Une mobilisation politique et institutionnelle massive

La cérémonie a été marquée par la diversité et le poids des personnalités présentes. Aux côtés du candidat, sa colistière, la vice-présidente, Mariam Talata, incarnait la continuité institutionnelle. Dans la salle, se côtoyaient membres du gouvernement, députés, présidents et anciens présidents d’institutions, ainsi que des responsables de partis soutenant l’action du chef de l’État, Patrice Talon. Même l’ancien Président, Nicéphore Soglo, a effectué le déplacement d’un Palais des congrès plein comme un œuf.

À cette élite politique s’ajoutaient militants, cadres administratifs, acteurs économiques, figures du monde culturel, simples curieux et bien sûr une bonne frange de jeunes. Une configuration qui traduit une volonté claire : afficher une coalition large et soudée autour de celui qui est présenté comme le dauphin du régime. Au-delà de la présence physique, c’est aussi une démonstration de soutien symbolique qui s’est jouée, dans un contexte où la campagne électorale se structure autour de la continuité incarnée par le duo Wadagni-Talata ou du changement de cap marqué par l’autre duo constitué de Paul Hounkpè et Rock Hounwanou.

Réorganiser le Bénin en six pôles de développement

Le moment central de la cérémonie, très attendu, a été l’exposé du projet de société, présenté comme une feuille de route pour la période 2026-2033. D’un ton posé mais ferme, Romuald Wadagni a développé les principaux axes de la vision politique qu’il entend déployer au cours de son septennat. Entre autres priorités, le dauphin de Patrice Talon a annoncé la structuration du pays en six grandes régions de développement : Atacora-Donga, Borgou-Alibori, Zou-Collines, Mono-Couffo, Ouémé-Plateau et Atlantique-Littoral. Ces six régions se basent sur l’ancien découpage territorial du Bénin en six départements.

Chaque pôle serait doté d’autorités spécifiques et organisé autour de quatre composantes : l’industrie, le tourisme, l’innovation, et une spécialisation propre fondée sur les atouts locaux. À ces piliers s’ajoute une dimension transversale : l’agriculture, érigée en socle commun à toutes les régions. L’objectif affiché est clair : territorialiser le développement en s’appuyant sur les ressources, savoir-faire et écosystèmes locaux. Le candidat promet également un suivi rigoureux, avec une évaluation régulière en Conseil des ministres, signe d’une volonté de pilotage centralisé mais orienté vers les résultats.

Sécurité, diplomatie régionale et culture

Autre axe majeur du discours : la sécurité. Face aux menaces régionales, notamment dans le nord du pays, Romuald Wadagni propose une stratégie en trois volets :

un renforcement technologique des forces de défense, avec des équipements de surveillance avancés ;

la mise en place de polices municipales pour ancrer la sécurité au niveau local ;

une intensification de la coopération avec les pays voisins, notamment dans un contexte de tensions avec le Niger et le Burkina Faso.

En dehors de la sécurité, Romuald Wadagni a également insisté sur la culture et les arts. Et parmi les annonces les plus marquantes dans ce secteur figure la création d’un « Programme national d’excellence artistique ». L’initiative prévoit la sélection d’un nombre restreint d’artistes bénéficiant d’une rémunération mensuelle, conditionnée à des objectifs de production. Cette mesure, inédite au Bénin, vise à structurer durablement la filière culturelle et à favoriser l’émergence de talents capables de rayonner à l’international. Elle s’accompagnerait d’un réseau d’accompagnement incluant résidences artistiques, partenariats institutionnels et dispositifs de diffusion.

Entre continuité et projection

À travers cette présentation, Romuald Wadagni s’inscrit clairement dans la continuité de l’action de Patrice Talon, tout en cherchant à imprimer sa propre marque, notamment sur la territorialisation du développement et l’innovation dans les politiques publiques. Il a su se faire le porte-parole du bilan de son mentor dont il veut assurer la succession en démontrant clairement que beaucoup d’actions en cours dans la gouvernance actuelle seront poursuivies. Quant aux actions nouvelles prévues, elles ne seront possibles que grâce au cadre institutionnel déjà mis en place au cours des dix dernières années et permettront aux Béninois et à lui d’aller « plus loin, ensemble », conformément au titre de ce projet de société téléchargeable ici.

Ce qui reste désormais pour l’équipe du duo Wadagni-Talata, c’est de réussir à convaincre au-delà du cercle des soutiens présents au Palais des congrès. Car si la démonstration de ce samedi a illustré une machine politique bien huilée, il y a encore à divulguer le projet au sein du peuple, des électeurs surtout ce qui ne sont pas encore acquis à la cause de la continuité ou les indécis. Avant le 12 avril.