Pourquoi Mohammed VI offre à Mélenchon ce qu’il refuse à Macron

Jean-Luc Mélenchon peut se targuer d’être un Français roi au Maroc. Car, toutes les portes du royaume lui sont ouvertes. Privilège que le roi Mohammed VI refuse pourtant au Président Emmanuel Macron.

Jean-Luc Mélenchon, le fondateur de la France insoumise, se pavane, comme bon lui dans les rues du Maroc. Depuis mercredi, l’homme, politique est en séjour dans le royaume chérifien et mène ses activités, comme il le sent. Une véritable tournée politique dans les villes de Marrakech, Casablanca, Rabat et Tanger.

Mélenchon joue la carte Sahara

Après un tour effectué dans la province d’Al-Haouz, au Sud de Marrakech, où a eu lieu le séisme meurtrier du 8 septembre dernier, Mélenchon a rallié la ville de Casablanca. Sur place, le patron de la France insoumise a animé, jeudi, une conférence, à l’Université Hassan II. Mais son passage à Marrakech a été très remarqué.

En effet, le leader politique a pris sur lui de se prononcer sur la lancinante question du Sahara Occidental. Prenant l’exemple des États-Unis, d’Israël et même de l’Espagne, il a évoqué «de nouveaux paramètres auxquels les Français devraient sans doute réfléchir avec plus d’attention». Dans son discours, Mélenchon n’a pas manqué de jeter des fleurs au royaume chérifien.

Le Maroc met la pression sur la France

«Je ne peux pas faire autrement que de constater que le Maroc n’a jamais manqué à sa parole à l’ONU». L’homme politique faisait ainsi allusion la question du Sahara Occidental. Question sur laquelle le Président Emmanuel Macron reste, jusque-là, muet. Alors que Paris est pressé par Rabat qui veux que la France approuve la marocanité du Sahara.

Une sortie de Mélenchon qui fera certainement date, puisque, visiblement, le Maroc maintient la pression sur la France. En effet, c’est à un séjour royal que Jean-Luc Mélenchon a eu droit. Puisque le patron de la France insoumise a eu le privilège de rencontrer le Premier ministre marocain Aziz Akhannouch. Certainement avec la bénédiction du roi Mohammed VI.

Position hostile de Rabat envers Paris

Lequel privilège le roi marocain refuse au Président français, depuis août 2022. Cela fait, en effet, plus d’un an, que le Président Emmanuel Macron manifeste son intention de rendre au Maroc. Sauf que Mohammed VI ne semble, jusqu’à présent, pas en état de valider le séjour du chef de l’État français au royaume chérifien. Une position hostile vis-à-vis de Paris que Rabat ne cache point.

En effet, alors que le Président français avait affirmé que ses relations avec le roi Mohammed VI étaient «amicales», le Palais royal a vite fait de démentir. «Les relations ne sont ni amicales ni bonnes, pas plus entre les deux gouvernements qu’entre le Palais royal et l’Élysée», avait rétorqué une source proche du Palais de Mohammed VI.

Mélenchon OK, Macron KO

«Plusieurs points de tension ont été volontairement occultés », avait enfoncé Rabat. Une tension qui s’est ressentie même lors des moments les plus inattendues. En effet, alors que le Maroc traversait la douloureuse période du séisme, Mohammed VI a refusé les multiples offres de secours d’Emmanuel Macron. Alors que Rabat n’a pas hésité à faire appel à l’Espagne pour une assistance.

Et la visite du fondateur de la France insoumise a été une très belle opportunité saisie par Mohammed VI. Puisque le souverain alaouite a donné son aval pour qu’Aziz Akhannouch reçoive Jean-Luc Mélenchon. Un privilège offert à Jean-Luc Mélenchon et derrière lequel semble courir Emmanuel Macron, depuis plus d’un an. Pourquoi cette posture du roi Mohammed VI ? Certainement pour faire plier Emmanuel Macron au sujet du Sahara.