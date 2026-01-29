Point Afrique retrouve le chemin du Tchad : un retour historique vers l’Ennedi

Point Afrique, la coopérative pionnière du tourisme saharien reprend ses vols vers N’Djamena après plus d’une décennie d’absence, à l’occasion du Festival International des Cultures Sahariennes.

Février 2026 sera une date marquante pour les amoureux du désert. Point Afrique Voyages, la coopérative fondée par Maurice Freund qui a révolutionné l’accès au Sahara depuis les années 1990, annonce la reprise de ses vols charters vers le Tchad. Un séjour exclusif de huit jours est programmé du 6 au 13 février, articulé autour de la 6ᵉ édition du Festival International des Cultures Sahariennes (FICSA) à Amdjarass.

Une aventure dans l’un des plus beaux déserts du monde

Le massif de l’Ennedi, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2016, constitue le cœur de ce voyage. Sculpté par des millions d’années d’érosion éolienne et hydraulique, ce plateau de grès offre un spectacle géologique sans équivalent : arches monumentales, pitons rocheux, canyons vertigineux et gueltas, ces points d’eau permanents qui abritent une faune exceptionnelle, dont les célèbres crocodiles du Sahara.

Le programme prévoit la découverte de sites emblématiques : la guelta de Bachikélé, nichée au cœur du massif ; l’arche de Djoulia, monument naturel aux proportions majestueuses ; Aloba, la plus grande arche naturelle du Sahara ; et la mythique guelta d’Archeï, halte ancestrale des caravanes où babouins et crocodiles cohabitent dans un décor hors du temps.

Le FICSA, carrefour des cultures sahariennes

Pendant trois jours, les voyageurs seront immergés dans le FICSA, rendez-vous culturel majeur placé cette année sous le thème « Coopérations Sud-Sud : culture et tourisme durable pour des territoires inclusifs ». Danses traditionnelles, musiques du désert, courses de dromadaires, parades caravanières et ateliers thématiques rythmeront cette célébration des peuples nomades.

Le festival, soutenu par le gouvernement tchadien et le président Mahamat Idriss Déby Itno, réunira des délégations venues de France, de Mauritanie, du Maroc et d’Algérie. Le sculpteur Michel Audiard en sera le parrain.

Point Afrique : 60 ans d’engagement pour un tourisme différent

Ce retour au Tchad s’inscrit dans la philosophie qui anime Point Afrique depuis sa création. La coopérative, née en 1995 dans le sillage du mythique Point Mulhouse fondé par Maurice Freund dans les années 1960, n’a jamais cessé de défendre un tourisme solidaire et engagé. Son credo : désenclaver les régions les plus isolées d’Afrique de l’Ouest en créant des flux touristiques générateurs de revenus pour les populations locales.

Point Afrique avait déjà opéré des vols vers Faya-Largeau entre 2012 et 2014, avant que l’instabilité régionale n’impose une interruption. La reprise de cette liaison témoigne d’une normalisation sécuritaire et d’une volonté partagée de relancer le tourisme dans cette région exceptionnelle.

Informations pratiques

Le séjour de huit jours comprend quatre nuits en campement à Amdjarass et trois nuits en bivouac sous les étoiles. L’itinérance en 4×4 traverse des paysages alternant reliefs minéraux et étendues de sable, ponctués par le rituel du thé avec les nomades locaux. « Le premier est amer comme la vie, le second est fort comme l’amour, le dernier est suave comme la mort », selon le proverbe saharien.

Le circuit requiert une bonne condition physique générale et une capacité d’adaptation aux conditions désertiques.

Pour Maurice Freund et ses équipes, ce retour au Tchad représente bien plus qu’une simple ouverture de ligne : c’est la poursuite d’un engagement de toute une vie pour que le voyage reste un vecteur de rencontre, de développement et de paix.

Plus d’informations sur point-afrique.com