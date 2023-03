Plus de 2000 têtes de bêtes momifiées découvertes en Égypte

Les autorités égyptiennes ont annoncé la découverte de plusieurs milliers de têtes d’animaux momifiées, dans le Sud du pays.

C’est hier, dimanche 26 mars, que le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités a annoncé cette importante découverte. Plus de 2 000 têtes de béliers momifiées retrouvées dans un temple, au Sud de ce pays d’Afrique du Nord. D’autres têtes de bêtes ont aussi été découvertes par la même occasion.

Il s’agit de momies de chèvres, de chiens, de gazelles, de mangoustes et de vaches. Elles étaient toutes présentées en guise d’offrandes, selon des précisions du ministère. Cette importante collection de têtes momifiées a été découverte dans le temple de Ramsès II, dans la cité antique d’Abydos.

Ramsès II était considéré comme un grand guerrier et un bâtisseur prolifique. Il a régné sur l’Égypte pendant près de sept décennies (1304 – 1237) avant Jésus-Christ. Par ailleurs, plusieurs statues, des vestiges d’arbres anciens, ainsi que des vêtements et des chaussures en cuir ont été découverts sur le même site.

Fréquentes annonces de découvertes archéologiques

Les annonces de nouvelles découvertes archéologiques qui remontent à l’époque pharaonique sont régulières en Égypte. Le 19 septembre 2022, un sarcophage en granite rouge avait été dévoilé dans la nécropole de Saqqara. Il s’agit du sarcophage de Ptah-em-uya, présenté comme étant un haut fonctionnaire sous Ramsès II. La trouvaille avait été effectuée par une équipe d’archéologues égyptiens de l’Université du Caire.

Une découverte qui a forcément un lien avec celle annoncée hier dimanche. En effet, Ptah-em-uya, Issu de la noblesse, était secrétaire royal, responsable du cheptel et chef de la trésorerie du Ramasseum. Et selon Mostafa Waziri, directeur du Conseil suprême des Antiquités, il était également en charge des offrandes à l’ensemble des dieux de Haute et Basse Egypte.

Quatre mois plus tôt, les autorités égyptiennes avaient annoncé la découverte d’une cache renfermant 250 sarcophages et 150 statues de bronze.