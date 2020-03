Phénomène Corona : le Maghreb est-il en train de blacklister l’Europe ?

De plus en plus de pays africains sont touchés par l’épidémie de Coronavirus. Au nombre de 6 en fin de semaine dernière, ils sont désormais 9 à compter des personnes infectées sur leurs territoires. La plupart des cas répertoriés sont des personnes en provenance d’Europe, France, Italie et Allemagne. Les pays africains, spécialement ceux du Maghreb qui sont les plus touchés actuellement, multiplient les mesures pour juguler l’épidémie. Au Maroc, tous les vols de la compagnie aérienne nationale, Royal Air Maroc, en provenance ou à destination de Milan et Venise sont suspendus.

Près de 2 semaines après les premiers cas de Coronavirus en Afrique, ils sont désormais 4 sur les 9 pays africains touchés. Après l’Égypte et l’Algérie, ça a été au tour du Nigeria et du Sénégal d’annoncer leur premier cas. Plus récemment, d’autres pays comme l’Afrique du Sud, le Togo et le Cameroun ont annoncé à leur tour qu’ils avaient été touchés. Ayant enregistré les premiers cas de contamination du Covid-19 sur le continent africain, l’Afrique du Nord est actuellement la plus touchée.

L’Égypte en tête des pays les plus touchés

L’Égypte en tête compte 49 malades. Le pays a connu une résurgence à la suite de la détection de 45 cas sur un bateau de croisière dans le sud-est du pays. Il a enregistré son premier décès dimanche, un ressortissant allemand d’une soixantaine d’années. Testé positif au Covid-19, il avait été hospitalisé à l’hôpital public d’Hourghada, le 6 mars, d’après les informations rapportées par le porte-parole du ministre égyptien de la Santé.

Toute une famille contaminée en Algérie

En Algérie, 19 personnes sont actuellement en observation, dont 16 membres d’une même famille. Résidant à Blida, la famille a été contaminée après avoir été en contact avec des Algériens résidant en France. D’après l’enquête épidémiologique effectuée par les autorités algériennes, il s’agit d’un Algérien de 83 ans et de sa fille, qui auraient séjourné dans leur famille, entre le 14 et le 21 février. À leur retour en France le 21 février, ils ont tous les deux été testés positifs au nouveau Coronavirus. L’affaire a été rapportée par Djamel Fourar, directeur général de la prévention au ministère de la Santé, dans un point de presse donné le 5 mars.

Seulement deux cas en Tunisie

La Tunisie a enregistré deux cas pour le moment. Le premier cas tunisien a été rapporté en début de semaine dernière et l’annonce a été faite par Abdellatif Mekki, ministre tunisien de la Santé. Le malade, un Tunisien quadragénaire, revenait alors d’un voyage en Italie, qui est actuellement le 3e pays le plus touché, après la Corée du Sud et la Chine. Il se trouvait à bord d’un bateau qui a accosté en Tunisie le 27 février avec à son bord 254 passagers.

Le Maroc, un autre pays touché au Maghreb

Le Maroc a été le dernier pays touché au Maghreb par le Covid-19. Si le royaume ne comptait jusqu’au 9 mars que deux malades, ce 10 mars un troisième cas a été identifié. Le premier cas avait été détecté le 2 mars dernier. Un ressortissant marocain, en provenance d’Italie, a été confirmé porteur du virus. Saad Eddine El Othmani, chef du gouvernement marocain, a rassuré que le malade avait été stabilisé et que son état ne suscitait aucune inquiétude.

Les pays du Maghreb se mobilisent contre le Covid-19

Avec les deux derniers cas au Maroc, l’Afrique du Nord est devenue la région africaine la plus touchée par le nouveau Coronavirus. À la lumière des annonces faites par les différents ministères de la Santé, toutes les personnes infectées dans cette zone ont séjourné ou sont résidents en France ou en Italie, les deux plus grands foyers de l’épidémie en Europe.

Italie/France, principaux foyers de contamination des pays du Maghreb

Le Maghreb doit la résurgence du nouveau Coronavirus à la proximité avec les plus grands foyers de l’épidémie en Europe. L’ensemble, comprenant entre autres l’Égypte, l’Algérie, le Maroc et la Tunisie, a pour principaux pays voisins l’Espagne, la France et l’Italie. Pour la totalité des cas répertoriés en Afrique, plus précisément au Maghreb, la contamination s’est faite soit principalement en France et en Italie.

En tout, 1 600 personnes ont été testées positives en France et le pays a déjà enregistré 30 décès. En Italie, le bilan est plus lourd. Les autorités font état de près de 10 000 malades et 460 morts. Ces chiffres positionnent l’Italie comme le 3e plus grand foyer du Coronavirus dans le monde après la Chine et l’Iran.

Royal Air Maroc suspend ses vols en provenance ou à destination de l’Italie

Depuis la résurgence du virus en Afrique du Nord, les pays touchés dans cette région du monde ont multiplié les mesures radicales en ce qui concerne les liaisons entre leur territoire et les territoires italiens.

#Moroccan airline Royal Air Maroc (RAM) says it has suspended flights to #Italy’s Venice and Milan, currently under lockdown by Italian authorities due to a #coronavirus outbreak.#COVID_19https://t.co/FkYMMby1Tv — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) March 8, 2020

Après plusieurs mesures prises à l’interne pour juguler la propagation du Covid-19, le Royaume du Maroc suspend les vols à destination ou en provenance de Milan et de Venise. L’annonce a été faite dimanche 8 mars par Royal Air Maroc, la compagnie aérienne nationale, dans un communiqué. La décision est entrée en vigueur le jour même. Le communiqué de la compagnie aérienne précise que les vols reprendront au mois d’avril prochain.

Cette décision intervient à la suite de la mise en quarantaine des deux villes par les autorités italiennes. Le nord de l’Italie avait été décrété « Zone rouge » par les autorités ; mais depuis ce matin c’est toute l’Italie qui est confinée, et l’ensemble des liaisons aériennes avec le pays devrait donc être affecté prochainement. Pour limiter la contamination, les déplacements ont été interdits, sauf pour raisons professionnelles ou sanitaires. Les rencontres sportives ont été annulées. Et jusqu’au 3 avril, les écoles demeureront fermées.

Pourtant, les liaisons Casablanca/Pékin et Alger/Pékin sont rouvertes

Dans un contexte aussi chaotique, la décision de la Royal Air Maroc se justifie tout à fait. La compagnie nationale marocaine a annoncé, le 5 mars dernier, qu’elle relançait sa liaison entre Pékin et Casablanca. La liaison, inaugurée à la mi-janvier, avait ensuite été suspendue le 31 janvier à cause de la résurgence de l’épidémie.

Les vols accueilleront 276 passagers en classe économique et 26 en classe affaires. Une triple programmation hebdomadaire a été prévue, soit lundi, jeudi, samedi pour les allers et mardi, vendredi et dimanche pour les vols retour.

En fin du mois de février, c’était Air Algérie, concurrent direct de la Royal Air Maroc, qui avait annoncé la reprise de la liaison Alger – Pékin dès le 1er mars 2020, après une suspension le 6 février 2020.

Les rumeurs quant à un possible « blacklistage » de l’Europe par les pays du Maghreb semblent se confirmer.